Caliente de Durango cargó con los pecados de Carlos Lazo y firma su primera temporada perdedora.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

A poco menos de 30 juegos para que concluya la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol, ya se puede hablar del fracaso que representa la primera temporada de “Caliente de Durango” que vino a relevar a los extintos “Generales de Durango” de triste memoria, debido a Carlos Lazo que hasta donde se sabe, aún tiene cuentas pendientes con la justicia, debido al fraude de miles de duranguenses que entraron a una inversión de apuestas de la que el venezolano era CEO y que a la fecha, no saben que pasó con su dinero invertido a pesar de las denuncias interpuestas.

Se debe recordar que fue el gobernador Esteban Villegas quien salió a buscar inversionistas nacionales, para que Durango no se quedara sin béisbol profesional, encontró a Emilio Hank a quien convenció del proyecto, por lo que el empresario no dudo en comprometerse a mantener a “Caliente de Durango” en esta plaza, al menos por las próximas dos temporadas, por lo que está primera campaña perdedora, no es el mejor augurio como para pensar en un proyecto a largo plazo, pues después de los dos años de contrato, nada impedirá que busquen mudar al equipo a otra sede, se dice que a una ciudad fronteriza.

Es de reconocer el esfuerzo de las autoridades estatales que otorgaron todas las facilidades para que “Caliente de Durango” se acentara en esa plaza, como fue el dar en comodato el estadio Francisco Villa, el cual sufrió una fuerte remodelación con recurso estatal, desde hace ya varios años, por lo que había que darle uso con una novena profesional, sin embargo, debido al antecedente de Carlos Lazo y la posibilidad de que la Liga Mexicana de Béisbol dejara a Durango sin equipo, se tomó la decisión de este relevo, con todos los riesgos que ello implicaba y que hoy se están pagando con la eliminación prematura de esta novena.

Debido a la falta de una pretemporada adecuada, las lesiones de algunos jugadores clave no se hicieron esperar, lo que repercutió junto con una baja de juego de otros elementos que de alguna manera, vivieron la incertidumbre de todo lo vivido, sin contar que la contratación tardía de jugadores de mejor nivel que ya no alcanzaron a sacar a “Caliente de Durango” del sótano de la zona norte de la liga que, dicho sea de paso, es de las más competitivas de esa justa, lo que si, es que no estaba en el libreto estar hablando de un fracaso de un proyecto que se suponía pintaba para algo muy distinto en el tema deportivo, pues todas las facilidades se les otorgaron.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...