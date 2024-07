Pagará Toño Ochoa adeudo de locatarios con la CFE que data de hace más de 30 años…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Este jueves se aprobó algo trascendental en la sesión del cabildo de Durango, pues a propuesta del alcalde Toño Ochoa, los regidores de las distintas fuerzas políticas ahí representadas con excepción de MC, le aprobaron que se pague una deuda histórica que data de al menos 30 años y que tienen los locatarios del ex cuartel Juárez con la Comisión Federal de Electricidad, un tema que parece menor, pero que definitivamente no lo es, en especial si se analizan los costos que trajo en los últimos lustros esa irregularidad en ese icónico punto de esta capital.

Por principio de cuentas, se debe recordar que se tienen contabilizados nueve incendios en el Ex Cuartel Juárez en esas tres décadas, con altos costos económicos tanto para los locatarios como para las autoridades municipales en turno que tenían que entrarle al quite cada vez que se generaba un siniestro en ese lugar, los cuales, en su mayoría, eran provocados por las instalaciones eléctricas que se tenían que eran hechizas e irregulares y ante la falta de acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la deuda con esa paraestatal seguía creciendo y que ya rondaba los 20 millones de pesos.

Fue justamente Toño Ochoa quien detectó esa irregularidad y los riesgos que implicaba que ese lugar siguiera operando de esa manera, por lo que presentó ante su cabildo dicha propuesta, misma que ya le fue aprobada y por lo que el municipio apoyará con 5 millones de pesos a la deuda que los locatarios tienen con La CFE y otros 10 millones de pesos para realizar obras de rehabilitación en ese Ex Cuartel, mientras que los comerciantes aportarán otros 5 millones y la Comisión Federal de Electricidad se comprometió a crear un subsidio a cambio de dicha regularización.

Lo anterior, permitirá que ahora sí, los locatarios del Ex Cuartel Juárez regularicen su situación, con instalaciones eléctricas ya supervisadas por la Comisión Federal de Electricidad que evitarán se generen más siniestros en este lugar y por consiguiente, ya no deberán generarse mayores pérdidas económicas e incluso, pérdidas de vidas humanas que no dejaba de ser un riesgo latente, tanto para los comerciantes como para quienes visitan ese lugar, algo que entendió el alcalde de Durango y todo su equipo de trabajo, por lo que no deja de ser un gran logro de su gobierno gracias al apoyo de su cabildo, claro con algunas excepciones que no terminan por ensombrecer lo logrado.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...