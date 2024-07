El PRI y Alito… el principio del fin.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Ni las exigencias de Rosa María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes y Pedro Joaquín Coldwell, fueron suficientes para evitar que Alejandro Moreno Cárdenas reformara los estatutos del Partido Revolucionario Institucional para reelegirse -si quiere hasta el 2030- al frente de lo que queda de ese instituto político, el cual de 1976 a la fecha, ha visto reducida hasta en un 95% su votación, para solo gobernar dos estados, a no ganar ninguna diputación federal por mayoría y ser el hazme reír de la política nacional, en mucho, gracias al campechano que amenaza con terminar con lo último que queda del PRI.

Más allá de los gritos de “no reelección” que retumbaban en el Pepsi Center de la Ciudad de México, nada impidió que un consejo -a modo- aprobara los estatutos que le permitirán a Moreno Cárdenas reelegirse hasta por tres ocasiones, lo que provocó el repudio de muchos que ya estaban en ese recinto y el desaliento de quienes no pudieron entrar, a pesar de que lo intentaron de manera violenta y es que el agandalle no era para menos, pues no es ningún secreto, lo mal que está ese partido después de la elección del 2 de junio.

La reforma al artículo 178, fue la que más revuelo levantó, pues “Alito” podrá seguir al frente del PRI hasta el 2030, como ya se citó, sin embargo, lo que poco se mencionó, es que dentro de las reformas a los estatutos, destaca un transitorio en el que Alejandro Moreno podrá buscar su reelección desde este año, lo que inevitablemente podría extender su dirigencia hasta el 2032, sin obviar que ahora tendrá mayor control sobre los legisladores federales y estatales que justamente, emanen del Revolucionario Institucional, aunque no se sabe si ese será el caso de Durango y de Coahuila, entidades que tienen a su propio jefe político.

El reparto entre la cúpula que gira en torno a “Alito”, es tal, que también se acordó en esa Asamblea Nacional que la secretaria general, Carolina Viggiano, también podrá ser reelecta hasta por tres períodos de manera consecutiva, lo que confirma el tamaño del agandalle, sin contar que ese grupo, también dispondrá de mil 800 millones de pesos entre prerrogativas y otros conceptos para el 2025 y para colmo de males, Moreno Cárdenas seguramente también será el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la cámara alta, es decir, el principio del fin del Revolucionario Institucional.

Al tiempo…

