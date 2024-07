El INDEHVAL deberá cumplir con su cometido… como ahorrar recursos a través de dicha fusión.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

La noche de este lunes, se puso en marcha uno de los proyectos más ambiciosos en la administración del alcalde, Toño Ochoa, el cual no solo logró fusionar seis dependencias en una, sino que también, logró eficientar el gasto en varios millones de pesos a partir de una reestructuración tanto de personal como el unificar todos esos esfuerzos en una mismo edificio, dejando de pagar varios miles de pesos mensuales, por concepto de rentas, de ahí la importancia de la inauguración de las nuevas oficinas, un paso que llevó un tiempo, pero que hoy es una realidad.

Además de la fusión a la cual se hace referencia, también se debe recalcar que dicha inversión ya se refleja en más personas atendidas en salud mental, los servicios son más cercanos a la gente, con los esfuerzos entre las distintas áreas de ese instituto y el trabajo transversal, dicho instituto contará además con un call center que atenderá 24/7 y los 365 días del año, es decir, será el primer contacto de atención vía telefónica para la intervención inmediata en cualquier situación de crisis psicoemocional y negociación entre personas que atentan contra su integridad física.

En el tema de salud mental, se puede establecer que el INDEHVAL cuenta con 15 consultorios para terapia psicológica tanto para terapia individual como familiar, sin obviar los espacios dignos, con mobiliario nuevo e infraestructura con la que antes no se contaba, además de las terapias psicológicas que antes tardaban hasta siete meses en atenderse y que ahora, se hacen en un tiempo no mayor al mes, lo que no deja de ser un gran avance, mientras que en el caso del Instituto Municipal del Deporte, es importante destacar la inauguración del Centro Acuático Municipal 460.

Se debe recordar que al frente de este Instituto de Desarrollo Humano y Valores estará Giovanni Rosso, el cual tiene toda la confianza de Toño Ochoa de llevar esto al siguiente nivel, por lo que será determinante que su equipo de colaboradores estén en la misma sintonía, pues si algo ha mostrado el edil, es que no le tiembla la mano para hacer cambios en donde se tengan que hacer y así lo deben entender los sub directores en el cumplimiento de objetivos, caso contrario, correrán la misma suerte que algunos que en su momento, se sintieron indispensables.

