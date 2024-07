Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Este miércoles la diputada local morenista, Marisol Carrillo Quiroga, marcó la agenda cuando dijo en entrevista con Lobos Cadena 7 que para ella, el candidato natural de Morena para la alcaldía el año entrante, debería ser el Dr José Ramón Enriquez Herrera, al cual le negaron la candidatura en el 2022, por una cuestión de género y que no extrañaría que entre sus planes, este buscar -una vez más- ese puesto de elección popular, el cual ya ocupó del 2016 al 2019, cuando aún formaba parte de Movimiento Ciudadano, en aquella ocasión fue en la coalición del PAN y el PRD.

Fue la propia Marisol Carrillo la que aclaró que no sabía si entre los planes del oftalmologo, estaría el volver a buscar ese puesto de elección popular, pues no es ningún secreto que a pesar de su filiación morenista, no ha recibido el apoyo debido cuando ha buscado el abanderamiento a alguna posición política, un antecedente que de ninguna manera se puede pasar por alto y en donde, la cuestión de género sigue estando presente y le pudiera representar un obstáculo también el próximo año.

Se debe recordar que fue justamente Morena quien le confirió el ir a ayudar a la campaña a la gubernatura de Puebla, objetivo que consiguió y que seguramente, le rindió bonos en la dirigencia nacional morenista, la que dicho sea de paso, estaría por cambiar y sería bueno saber que quien llegue, le cumpla lo prometido al Doctor a cambio de su lealtad e institucionalidad a la marca, pues para este proceso electoral, no le dieron nada y seguramente tratará de recordar su lealtad para lo que se venga en el 2025, en donde tendrá mucha competencia interna, tanto hombres como mujeres, algunas de las cuales triunfaron en los comicios del pasado 2 de junio, lo que no es un tema menor.

Aunque al momento no se ha dado un pronunciamiento de parte del Dr Enriquez en torno a sus aspiraciones para el 2025, es innegable que de facto, el proceso electoral del próximo año arrancó desde el mismo 3 de junio, aunque oficialmente arrancará hasta noviembre de este año, por lo que no extrañaría que se le viera al oftalmologo de manera mucho más presente en Durango, a pesar de que aún le queda mes y medio como Senador de la República, lo cual no evitará que empiece a mandar mensajes de que la merece esa oportunidad y que trabajará por ella.

Al tiempo…

Dice Marisol Carrillo que el Dr Enriquez debe ser el candidato de morena a la alcaldía de Durango…

