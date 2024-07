Tengo un sueño Durango muestra “El poder de la cultura”

La cultura muestra su poder transformador a través de cientos de niñas, niños y jóvenes de los Semilleros Creativos que se dieron cita hoy domingo 14 de julio, en el Teatro Ricardo Castro, en Durango, para tomar el escenario y realizar una muestra artística en Tengo un sueño Durango 2024 “El poder de la cultura”.

Para dar seguimiento a la serie de eventos estatales que se realizan desde el mes de junio, como parte del Festival Tengo un sueño 2024, “las semillas”, niños, niñas y jóvenes pertenecientes a los Semilleros Creativos, prepararon una exhibición llena de arte y expresiones culturales para deleite del público.

Los Semilleros Creativos son grupos de formación artística gratuita para la niñez y las juventudes del país, donde se promueve su participación en la vida artística, el pensamiento crítico y su posicionamiento como agentes culturales.

El evento, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del programa Cultura Comunitaria, en colaboración con el gobierno del estado de Durango y sus municipios, contó con la presencia de la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, quien al hacer uso de la voz, destacó que “los Semilleros Creativos no son solo un programa, sino un movimiento cultural que ha regalado momentos inolvidables, como la presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, por invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también reconoce el poder transformador de la cultura”.

A través de los Semilleros, agregó, se vive la cultura como un derecho, no como un privilegio, lo que ha permitido ir venciendo el racismo, el clasismo, y, así ir formando comunidad.

“El racismo, el clasismo o la discriminación podemos erradicarlos y lo estamos haciendo con mucho gozo desde el arte y la cultura, nosotros teníamos que acompañar esta profunda transformación que está viviendo el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador está transformando el país, aquí, por ejemplo, con los Planes de Justicia… Y teníamos que acompañar esto. Las niñas y los niños que van al Semillero no se sienten solos, conocen a otras niñas y niños, y se van desarrollando, se van volviendo conscientes de lo que les gusta y no les gusta de su sociedad, y lo van transformando”.

En su oportunidad, la directora general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura federal, Esther Hernández Torres, comentó: “Iniciamos este Festival Tengo un sueño con encuentros en cada uno de los estados para que todas y todos tengan la oportunidad de compartir con ustedes sus procesos creativos. En Semilleros Creativos no solamente se trabaja en el arte, se trabaja también en la participación de las niñas, los niños y los jóvenes, su voz es importantísima e incentivamos a que lo digan y a que vayan siendo agentes de cambio en sus propias comunidades (…) hay algunos lugares en los que se ha hablado del machismo, de la violencia hacia las mujeres, de la diversidad cultural, del temor por la pérdida de las lenguas indígenas, del racismo, del clasismo, del problema del maltrato a los animales, las problemáticas son diversas, pero a través del arte ellas y ellos están proponiendo una forma distinta de acercase al mundo y crear consciencia en nosotros los adultos sobre los temas que les inquietan y que quieren manifestarlo con su voz artística.

En este sentido, agradeció al director general del Instituto de Cultura del Estado de Durango, Francisco Javier Pérez Meza, por todo el apoyo que siempre ha mostrado a los proyectos de la Secretaría de Cultura, en particular al proyecto Cultura Comunitaria y a los Semilleros Creativos. También a los docentes y promotores “quienes han estado preparando a estas infancias y juventudes para este reto que hoy nos comparten a través de sus procesos creativos y comunitarios, así como a los Convites culturales del Nayar y Vicente Guerrero”.

De igual forma, el director general del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), Francisco Javier Pérez Meza, aseguró que “en Durango tiene en Esteban Villegas a un amigo Gobernador de palabra, hechos y resultados”; refrendó que, con el arte, esta administración tiene un gran compromiso. Recordó que hace un año, estuvo en la entidad la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, con quien se firmó un convenio de colaboración; “a partir de ahí, los apoyos que se brindaron al pueblo duranguense a través del Instituto de Cultura, se multiplicaron (…) Este avance ha sido posible gracias al apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como también a los programas como el de Semilleros Creativos, que busca promover el desarrollo integral de niños y jóvenes a través del cine, la música, el teatro, la literatura, pintura, fotografía, poesía y danza”.

Añadió que en el estado se tienen casi 200 niños como ejemplos brillantes de cómo el arte puede cambiar las vidas, esos son los Semilleros; 700 que integran Escuela de Música Mexicana, 600 en la Casa de la Cultura y 300 en la Casa de Cultura de Gómez Palacio.

A nombre del Gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, agradeció a la directora general de la Educación Cultural, Esther Hernández Torres, por todo el trabajo que hace desde la Secretaría de Cultura, así como a los maestros padres y madres de familia de quienes muestran lo mejor de la cultura mexicana y durangueña. “Su talento enriquece nuestra comunidad, refuerza nuestra identidad cultural, incentiva la inclusión social y nos llena de orgullo y esperanza por el futuro, sigamos acercando el arte y la cultura a todos los rincones de estado para que cada niño, niña y adolescente, tenga el poder de cambiar su propia vida y la de los demás, para ofrecer herramientas poderosas en la prevención de adicciones y en el cuidado de la salud mental; también para que se genere empleo y contribuya al desarrollo económico y social de todo Durango”, destacó.

Para compartir su experiencia en estos grupos colaborativos, Scarlette Barretero Villanueva, del Semillero Banda sinfónica comunitaria “Villas del Guadiana”, agradeció a sus docentes, no solo en el ámbito musical, sino también en lo personal “porque no solo nos enseñan de música, nos enseñan del respeto, los valores y a ser constantes. Y más que eso, a entender que, si nos esforzamos mucho por algo, tal vez el día de hoy no me sale cierta canción, tal vez el día de hoy no puedo lograr cierta cosa, si sigo practicando lo suficiente el día de mañana lo voy a lograr. Y esto, que es la perseverancia es algo que me ha ayudado mucho no solo nivel a musical”.

“Si tiene alguien la oportunidad de pertenecer a un Semillero Creativo, hágalo. De verdad es algo maravilloso poder participar o ser parte de al menos uno de estos. Nos ayuda a enriquecernos, nos ayuda a mejorar como personas. Nos tiene al menos bien y fuera de algunos vicios”, concluyó”.

La muestra que jóvenes artistas en compañía de sus docentes y promotores prepararon dio inicio con la presentación del cortometraje Sanación 2024. Además, se llevaron a cabo presentaciones de circo como La niña bala y Madre Tierra, a cargo del Semillero Creativo de Circo en Gómez Palacio; así como la interpretación de la La leyenda de Sahuatoba, por parte del Semillero Creativo de Literatura y Escritura creativa en Vicente Guerrero.

Para concluir y reafirmar que los Semilleros Creativos son una revolución de paz, el Semillero Banda sinfónica comunitaria “Villas del Guadiana”, junto con la Banda “Raíces de mi tierra”, el Mariachi juvenil “Tradición mexicana”, Grupo voces de Durango, y el Grupo de Danza Folclórica Cuicacalli ofrecieron un extenso repertorio de musica tradicional mexicana como: México lindo y querido (Chucho Monge), Estampa revolucionaria (música tradicional del estado de Durango) y Flor de río (Emilio Lome). Finalmente, al ritmo de rap, niñas, niños y jóvenes invitaron a las y los presentes a corear las pegajosas rimas que describen a los Semilleros de todo el país, a través de la ya emblemática pieza musical El poder de la cultura.

De igual forma, funcionarios y público disfrutaron de la exposición “Entrelazados: naturaleza, entorno y sueños”, integrada por 62 piezas elaboradas por los Semilleros Creativos en las disciplinas de Cinematografía, Literatura y Escritura creativa, provenientes de Durango y Vicente Guerrero, respectivamente. En ella se destacan las líneas temáticas relativas a la cultura de paz, la interculturalidad y el patrimonio histórico cultural, valores intrínsecos de los Semilleros Creativos. En este espacio se pudo apreciar también el cortometraje Memorias de Korian.

En el evento estuvieron presentes, por parte del gobierno estatal y municipal: la secretaria de Turismo del estado de Durango, Elisa María Haro Ruíz; el subsecretario de Planeación y Edificación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), Hermenegildo Ramos Bolívar; el Tercer Regidor y presidente de la Comisión de Cultura Municipal, Antonio Morales Guzmán, en representación del presidente municipal de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez; la presidenta del ayuntamiento de Vicente Guerrero, Juanita Acevedo Ibarra, así como el presidente de la Comisión de Cultura LXIX Legislatura del H. Congreso del estado de Durango, José Ricardo López Pescador.

