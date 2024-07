Corcholatas de MORENA para la alcaldía de Durango

Ambiente Político por Eduardo Serrano

Pareciera muy adelantado el escenario del Ambiente Político para el 2025, pero lo cierto es que, desde el pasado 3 de junio, se dio el banderazo de salida “no oficial” de la carrera por la renovación de las 39 alcaldías que comprenden el territorio estatal. Evidentemente, la capital duranguense es de suma importancia para MORENA y sus aliados, porque los resultados recientes, suponen que sus posibilidades no son tan remotas como lo eran hace 3 o 6 años. El color guinda del que se ha teñido el país, impregna de optimismo a los cuatroteístas, de ahí que hayan empezado a sonar nombres de las y los tiradores que afinan su puntería, para dar en el blanco de la candidatura, cuidando ante todo la unidad, un valor que ha sido muy difícil mantener al interior de sus filas, pero que ya quedó probado que es altamente efectivo en las urnas, claro, si es que el objetivo es arrebatarle a la alianza PAN-PRI-PRD, su más importante bastión.

En cuanto a las mujeres que se perfilan, suena Sandra Amaya, actual presidenta de la JUGOCOPO del Congreso del Estado, quien recientemente obtuvo un triunfo importante en el 8vo distrito local. El posicionamiento de la morenista en Durango capital, ha ido creciendo al igual que sus responsabilidades legislativas, pues en sí misma, es un hecho inédito, al ser la primera mujer en presidir la JUGOCOPO, y hacerlo en tres ocaciones, en dos legislaturas consecutivas, con la posibilidad real de ocupar nuevamente el relevante cargo en la siguiente legislatura, dada la experiencia adquirida. Sandra Amaya es uno de los principales liderazgos femeninos no solo de MORENA, sino de todo lo que representa la Cuarta Transformación en el Estado, por eso, más allá de sus aspiraciones, de manera natural, Sandra es una cocholata para el 2025.

Entre los caballeros que calibran la mirilla para la candidatura a la presidencia municipal, se encuentra Iván Ramírez Maldonado, superdelegado de los programas del Bienestar, quien a pesar de estar un tanto alejado del ambiente mediático, está muy presente en el territorio. Su principal fortaleza es el conocimiento, de primera mano, de las problemáticas sociales. Iván Ramírez es de los perfiles que invariablemente suenan en cada campaña, aunque no esté presente en las boletas, por lo que, si el género le favorece, estaría en una posición inmejorable para buscar el cargo. Su tocayo Iván Gurrola, podría ser considerado una corcholata competitiva, ya que cedió sus aspiraciones en el pasado proceso. Aunque tiene un abanico de posibilidades en el Gobierno Federal que encabezará Claudia Sheinbaum, para Gurrola no es descartable su participación en el proceso interno morenista.

Hay personajes que han levantado la mano de forma recurrente, y también hay quienes no la han bajado. Entre estos perfiles se encuentra Nacho Aguado, ex delegado de relaciones Exteriores, liderazgo cercano a Marcelo Ebrard, quien ha sido nombrado por la presidenta electa como titular de la Secretaría de Economía. Otro de los perfiles es el Dr. José Ramón Enríquez Herrera, quien desde el 2016, ha mantenido una lucha constante por hacerse de la candidatura que esté en juego. En 2025, no será la excepción, el Dr. Enríquez la va a buscar, enfrentándose de nueva cuenta a sus principales adversarios, mismos que se encuentran al interior de MORENA. Y desde luego, Gonzalo Yáñez, vía el PT o registrado por MORENA, pero no es novedad que el Senador intente ser corcholata, aún con el riesgo que eso implica.

