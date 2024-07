Falta apoyo de autoridades para atraer turistas al corredor Constitución

Comerciantes están inconformes, Turismo indica que este paseo no existe

Mientras la presidenta del corredor Constitución expresó la inconformidad de los comerciantes de esta calle peatonal, por considerar que es muy poco o nada lo que pueden ofrecer a los turistas, pues no hay eventos que los atraigan, porque no tienen apoyo de las autoridades en este renglón.

“No tenemos nada que ofrecer a los turistas, no hay eventos culturales o un lugar con decoracion para tomar mínimo una selfie de recuerdo de Durango”, dijo, al recalcar que no se cuenta con opciones para anclar a la gente que visita esta calle, para indicar que la demanda de los comerciantes es que se realicen eventos artísticos y culturales, como lo señala el reglamento que se hizo cuando la calle Constitución se convirtió en peatonal.

El paseo Constitución no existe: Elisa Haro

Con respecto a esta situación, la Secretaria de Turismo Elisa Haro, señaló que “el Paseo Constitución no existe”, al indicar que se trata de una figura que solamente se creó durante el sexenio en el que se ejecutaron las obras de peatonalización, por lo cual no existe actualmente y no se tienen personal ni presupuesto fijo para generar actividades turísticas en esta zona de la ciudad.

