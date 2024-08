Un agricultor murió atropellado mientras se encontraba descompuesto en la carretera

Durango, Dgo.

Un hombre de 60 años de edad murió al ser embestido cuando se encontraba en la parte posterior de su camioneta, de la cual había descendido tras una descompostura ocurrida en los primeros kilómetros de la carretera a Zacatecas.

La víctima fatal fue identificada como José Núñez Beltrán de 60 años de edad, de oficio agricultor y domicilio en la colonia Rincón del Lobo de la ciudad de Durango.

El otro involucrado en el siniestro fatal es Omar C. M., de 32 años de edad, originario de Monterrey, Nuevo León, que lo impactó con una camioneta utilitaria de la empresa para la que trabaja.

Los hechos ocurrieron entrada la noche del miércoles cerca del entronque al poblado Héroe de Nacozari, cuando el ahora occiso se encontraba en la parte posterior de su Ford F-150, descompuesta unos minutos antes.

Sin embargo, sus luces no funcionaban y no logró colocar advertencia visual alguna, por lo que Omar no alcanzó a verlo y lo impactó con una Volkswagen Saveiro propiedad de la empresa de seguridad Valder Vuk.

Tras el golpe, don José murió de forma instantánea, lo que poco después confirmó la Cruz Roja Mexicana. El automovilista fue detenido y los restos del occiso quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...