Conductor de una limusina colapsó la de 20 un rato

Durango, Dgo.

Un conductor estacionado en lugar prohibido y una falla de cálculo en el conductor de una limusina, ocasionaron un accidente de tránsito en la avenida 20 de Noviembre, hecho que provocó que el tránsito quedara bloqueado durante varios minutos.

Uno de los protagonistas del percance fue el conductor de un vehículo tipo Hummer alargado, que se renta para eventos sociales, de nombre Miguel Manuel Fernández Sariñana.

El otro se identificó como Arturo Hernández Palacio, quien estaba al volante de una camioneta Hyundai de la línea “Creta”.

Los hechos ocurrieron el viernes por la noche justo en el cruce de la referida vía principal y el corredor Constitución cuando ambas unidades circulaban en dirección de poniente a oriente.

Un vehículo estacionado incorrectamente al exterior del banco BBVA limitó el espacio para que funcionaran los dos carriles y el vehículo Hyundai ocupó tanto el propio como parte del central.

El operador de la Hummer no alcanzó a percibir si el espacio era suficiente y terminó chocando contra la Creta en la parte trasera. Y aunque no hubo lesionados y los daños no fueron graves, el tránsito quedó interrumpido un rato en un momento de alta afluencia.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...