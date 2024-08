Nivel 1: Unidad PAN, desbloqueado

Ambiente Político por Eduardo Serrano

Hace algunos días, alcaldes panistas e importantes liderazgos del blanquiazul, convocados por el presidente del Comité Directivo Estatal, Mario Salazar Madera, se reunieron, hasta donde se sabe, para tratar diversos temas de interés partidario, entre ellos, cuestiones relacionadas con los informes de las administraciones municipales, y asuntos que involucran a los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN para la próxima legislatura, así como la agenda para las legisladoras federales panistas por Durango, que habrán de hacer sentir el peso opositor en el Congreso de la Unión. Sin embargo, en el Ambiente Político del Partido Acción Nacional, el tema principal es la “unidad”, un nivel fundamental que, tras una minuciosa y fina operación, todo parece indicar que ha sido desbloqueado.

Cabe señalar que en esta semana, es muy probable que se publique la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional del PAN. Mario Salazar ha manifestado su compromiso con la militancia blanquiazul, para que existan las condiciones necesarias que garanticen “piso parejo” a los contendientes, Jorge Romero, Adriana Dávila y Damián Zepeda. El panismo duranguense debe transitar de manera adecuada en dicho proceso, para que, el o la, sucesora de Marko Cortés, cuente con los elementos necesarios para enfrentar el 2025 en óptimas condiciones. Esto permitirá que los perfiles que impulse el PAN para las alcaldías lleguen con todo el respaldo de la militancia. Respecto a quienes van a ir por la vía de la reelección, caso concreto Toño Ochoa en Durango capital, es indispensable enviar estas señales de unidad, para que la alianza con el PRI y liderazgos perredistas, arranque fortalecida.

Desde las diferentes trincheras, el PAN está obligado a mantenerse unido. En poco tiempo Malena González retomará sus tareas en la fracción panista capitalina, mientras que Paty Jiménez y Vero Pérez desde la Cámara de Diputados, junto con Gina Campuzano en el Senado, enfrentarán el reto más desafiante de los últimos años para el panismo y para la oposición misma. El nuevo grupo parlamentario en el Congreso del Estado con Vero González, Gaby Vázquez, Alejandro Mojica, Fernando Rocha y César Rivas, deberá fortalecer la imagen panista de forma coordinada. Las estructuras en los municipios de coalición que son encabezados por militantes blanquiazules, deberán cuidar escrupulosamente el desempeño de sus administraciones; y las estructuras de los comités municipales, empezando por el que dirige Minka Hernández en la capital, así como los liderazgos laguneros entre los que se encuentran Rosario Castro y Jorge Calero, al margen de sus preferencias en la contienda interna, deberán llegar al 2025 en un PAN unificado.

Mario Salazar es de los principales impulsores de la unidad en el PAN, eso ha incomodado a algunos de los que tenían tiempo alejados de sus filas, y a otros que por intereses particulares, han optado por expresiones políticas diferentes. Esa reunión, no es propiamente un punto de partida, sino el resultado del contacto directo que ha sostenido Salazar Madera con la militancia en todo el estado. Tampoco es un “trabajo terminado”, porque exigirá que el panismo le dé un mantenimiento constante, que deje atrás las conductas “canibalezcas” que en momentos decisivos, han mermado sus alcances; eso, ya no debe ser el “PAN de cada día”. El reto para el 2025 no es cualquier cosa, pero haber avanzado al siguiente nivel, haber desbloqueado el nivel de la unidad, le da al blanquiazul, otra perspectiva.

