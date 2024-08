Concluyen colector Ferrocarril con inversión de 30 mdp

Evitará encharcamientos e inundaciones al norte de la ciudad

Por: Martha Medina

Con la construcción del colector Ferrocarril se resolverán problemas de encharcamientos e inundaciones en la zona de la ciudad en la que se encuentra, pues captará y desalojará agua de lluvia, informó el director de Aguas del Municipio de Durango, Rodolfo Corrujedo, al señalar que se trata de una obra con un costo de 30 millones de pesos, que no se verá pero su impacto se sentirá entre los habitantes del norte donde se construye el parque lineal.

Al referirse a esta obra, el director del organismo destacó la importancia que tendrá en la zona donde se construyó, al puntualizar que “cada etapa, cada metro, cada tramo que se realice de colector irá a desalojar agua y captará agua de lluvia y la desalojará más allá en la etapa que llegará hasta la calle Independencia, dos cuadras antes del bulevar Juan Pablo II”.

Recordó que esta obra posteriormente continuará más allá del bulevar, como parte del parque lineal, que tiene particular importancia que toda obra pluvial, “es compleja por el hecho de que son inversiones millonarias, cuantiosas, que no es sencillo hacer y son obras que quedan enterradas a veces y muchas veces hay quienes no quieren hacerlas porque no son de relumbrón, pero que se siente su efecto inmediatamente”.

Agregó que cuando hay encharcamientos, inundaciones, se habla de colectores y una vez que se hacen, ya nadie se acuerda que antes había inundaciones, una vez que ya se corrigió el problema, que es lo que se pretende en la zona donde se construyó el colector Ferrocarril.

Explicó que se trata de una obra que será funcional para el parque lineal y la zona donde se construirá, pues permitirá solucionar el problema de encharcamientos, como se ha hecho en otras zonas de la ciudad.

En este renglón, puntualizó que de esta forma se trabajó en lugares como el fraccionamiento Real Victoria, donde la construcción de un colector permitió resolver los encharcamientos que se tenían en años anteriores, al igual que se hizo lo propio en la parte sur de los fraccionamientos Villas del Guadiana I y II, que benefició también al III y hasta el VI en el desalojo rápido del agua de las lluvias.

