El “pastel” de las prerrogativas… así se lo repartirán los partidos políticos en Durango.

Columna Sena de Negros Por: Dionel Sena

Será a principios de noviembre, cuando inicie el proceso electoral 2024-2025 en Durango, con el cual, arrancará de manera formal, la competencia por las 39 alcaldías, por lo que bien vale la pena analizar con que prerrogativas contarán cada uno de los partidos políticos, para afrontar dicha competición, pues de entrada, se debe informar que el presupuesto a repartir, solo por ese concepto, asciende a los 137 millones de pesos, reparto en donde también estarán incluidos los tres nuevos institutos políticos.

Se debe precisar que según la información recabada, será Morena, el partido que más dinero por concepto de prerrogativas reciba en el 2025, pues tendrá a su disposición 42 millones 161 mil pesos; seguido del Partido Revolucionario Institucional con 28 millones 800 mil pesos; mientras que Acción Nacional, podrá disponer de 19 millones 864 mil pesos y; Movimiento Ciudadano tendrá 15 millones 755 mil pesos a su disposición, siendo los institutos que absorveran la mayor parte de ese presupuesto que se da a partir de la votación recibida el pasado 2 de junio.

El resto de las prerrogativas se repartirán entre el Partido Verde Ecologista de México, al que le tocarán 10 millones 998 mil pesos; casi con el mismo monto, aparece el Partido del Trabajo, con 10 millones 768 mil pesos; mientras que los partidos emergentes como lo son el Partido Encuentro Solidario Durango, Partido Villista y Partido Estatal Renovación recibirán 2 millones 731 pesos cada uno, los cuales sobra decir, no podrán ir aliados y a pesar de que no alcacen el 3 por ciento de la votación total emitida, su registro no correrá riesgo, pues para ello, tendría que ser elección a gobernador o la de diputados locales, que claro está, no es el caso.

Con lo anterior, está claro que los nueve partidos políticos con registro local, no tendrán pretextos para hacer campañas a la altura y cada quien impulsando sus proyectos electorales, a través de sus candidatos y candidatas, pues no es ningún secreto que la elección del primer domingo de junio del próximo año, guardará una especial atención, tomando en cuenta que Durango, junto con Veracruz, serán las únicas dos entidades federativas de todo el país que vivirán elecciones, de ahí que la expectativa esté por demás justificada y de la que se hablará mucho según sus resultados.

Al tiempo…

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...