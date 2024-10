Con lanzamiento de DuranIA, las mentes brillantes de Durango tienen oportunidad de desarrollar su potencial gracias a Esteban: estudiantes

Jóvenes afirman que este es un gran sueño hecho realidad, además de contribuir a la transformación laboral y bienestar de sus familias.

Con el lanzamiento de DuranIA que realizó el gobernador Esteban Villegas Villarreal, Durango da un paso más a la innovación para convertirse en una potencia, es un espacio para el desarrollo de inteligencia artificial que dará la oportunidad a las mentes brillantes de aportar a su estado, afirmaron catedráticos y alumnos integrantes de la primera generación del proyecto.

“Soy duranguense y conocí a varias personas del proyecto DuranIA, y como las matemáticas y la inteligencia artificial interactúan muchísimo, hemos discutido experiencias, compartido ideas, es un proyecto que me entusiasma mucho para mi estado”, expresó Luis Cristóbal Núñez Betancourt, del Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato, al reconocer el potencial del estado y que con esto se vendrán más proyectos, como inversiones; qué siga así Villegas Villarreal con estos proyectos técnicos, me da mucho gusto ver que los está impulsando y esperemos que Durango se convierta en una potencia del país”.

El rector de la Universidad Politécnica de Durango (UPD), Arturo Fragoso Corral, platicó que ya están algunos directivos y estudiantes trabajando en este proyecto que arranca con 50 jóvenes duranguenses, de diferentes universidades, en coordinación con empresarios de España, están recibiendo capacitaciones para llevarlos a dicho país y todos trabajando en un mismo equipo, indicó.

Fernanda Chávez estudiante de la UPD, integrante de la generación Zero, compartió que al enterarse de este proyecto, de inmediato se postuló, “hice distintos proyectos que fue basado en mi carrera que es la ingeniería en telecomunicaciones, uno de ellos fue inteligencia artificial que sustituye un nutriólogo; ese fue mi proyecto, quedé seleccionada”, expresó al manifestar que se siente más motivada al saber que el Gobernador también es de un municipio así como ella de Vicente Guerrero.

Ana Belem Contreras Rodríguez, de la Facultad de Ciencias Exactas, de la UJED resaltó esta increíble oportunidad al contar con este tipo de proyectos para impulsar la mente, los sueños de cambiar el mundo, sobre todo Durango; “la verdad es que son cosas que no pensamos que fueran a pasar, es una oportunidad que hay que aprovechar, disfrutar y dar lo mejor”, asintió.

Igualmente, lo afirmó Juan Carlos Pérez de Ingeniería Mecatrónica, del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), “estamos muy emocionados por todos los proyectos que vienen adelante, todavía no me lo creo, como dijo el Gobernador, no es nada más él, es todo un equipo que ha estado trabajando durante mucho tiempo y se están viendo las cosas”, expuso al reconocer que este proyecto es muy grande para los jóvenes.

Natalia Nicole Hernández Juárez, de noveno semestre de Mecatrónica, dijo que se trata de algo impresionante sobre la inteligencia artificial, muy acertada en su rubro, donde podrán realizar programas para automatizar todo, desde el tránsito, industrias, armadoras, entre algunas aplicaciones.

Así es como las mentes brillantes de la entidad se juntan en este lanzamiento que realiza el Gobierno del Estado para elaborar el centro más grande de Latinoamérica en el desarrollo de Inteligencia Artificial.

