Siete días de grilla

Advertir que si los mismos legisladores tanto morenistas como verdes y petistas ignoran el contenido de las reformas constitucionales, el resto de los mexicanos ni se diga.

Es que, quedó por demás comprobado que en la Reforma Judicial muchos de los que la aprobaron ni cuenta se dieron qué autorizaron, por eso tuvieron que darle reversa a mucho de lo que palomearon.

Nuestra sugerencia sería que los diputados y senadores primero consultaran con el pueblo si en realidad aceptan las modificaciones, porque…insistimos, el grueso de los mexicanos ni idea tiene de qué es por lo que pelean en las cámaras.

Es sobresaliente que Morena y sus aliados quisieran eliminar de un plumazo nuestra Constitución, a pesar de que en su toma de protesta juraron defenderla y protegerla.

Será el tiempo el que les quite o les dé la razón a los que dudan y protestan, especialmente a aquellos que temen el pisoteo de nuestra regla elemental.

——————————–

Lo sobresaliente de la visita ayer de la dirigencia nacional de Morena gira en torno al anuncio de Andrés Manuel López Beltrán, quien avisó que él coordinará las próximas campañas en Durango.

Nadie sabe, nadie supo ni por qué el hijo del ex presidente López Obrador se echó ese complicado compromiso, aunque algunos creen que todo por la gran cantidad de suspirantes que han levantado la mano para las candidaturas.

El propósito, dijo ayer Andy, para que Morena se dé el lujo de escoger a los mejores elementos. No dejar la posibilidad de que se filtren los “chapulines” de toda la vida que al final terminan entregando la plaza.

Advertir que el popio López Beltrán se ha percatado de los jaloneos que se cargan entre los distintos grupos, unos a favor y otros en contra, pero que amenazan con descarrilar el propósito eligiendo a los más resbaladizos. Se requiere arrasar en la próxima elección y para eso hay que seleccionar con mucho cuidado, precisamente para que sea el mejor, les subrayó Andy.

——————————–

No sabemos si la noticia que rápido expandimos ayer por la tarde tendrá dedicatoria para detener o apuntalar a alguien, no sería extraño.

Un caso, el de Guillermo “Gato” Adame, que en la apariencia tiene ya la candidatura del PT y que Gonzalo está removiendo cielo, mar y tierra para conseguirle la estafeta morena y verde.

El doctor José Ramón Enríquez, que ya compitió en la interna estatal con Marina Vitela y el propio Gonzalo y que aparentemente les ganó, aunque…como en los viejos tiempos, le dijeron: “sí, allá ganates, pero aquí perdites…”. Entonces cree Enríquez que la merece. Vaya usted a saber.

Y así como ellos hay muchos prospectos y prospectas en torno a Morena y sus aliados que, sin embargo, se han comportado y no han sacado la popó para echarle al ventilador. El proceso interno, hasta lo que lleva, camina tranquilo, ordenado y hasta cierta forma respetuoso, pero entre todo están haciendo un amontonadero en la puerta y luego no podrá salir nadie.

Los suspirantes son muchos y, llegado el momento, se pegarán hasta con la mano del metate. Acabarán tirando todo por la borda y Morena seguirá siendo el partido chiquito en materia municipal. Eso es lo que no quiere Andy, y por eso se instalará acá en marzo próximo.

——————————–

Momento de preguntar qué ondas con Alicia Gamboa, pues ella abrió las posibilidades de ir a Morena por la candidatura, sobre todo tras su doble aparición con el “señor de las ligas”.

Sí, ya dijeron que ella como priísta está proyectando su lanzamiento, pero por el PRI, lo que advierte la posibilidad de que el muro femenil que se unificó para cerrarle el camino se salió con la suya.

Eso es lo que se teme, aunque ayer, tras la bomba de López Beltrán, más de uno fue sorprendido y obligado a modificar sus perspectivas, particularmente porque varios estaban considerando la posibilidad de que Esteban Villegas, en su papel de jefe político estatal, les abriera la puerta morenista.

Además, la anunciada venida de Andy ayudará a la gobernabilidad o chocará con los propósitos de B-1, dado que ya no tendrá que ir a México a ver a Luisa María Alcalde, sino aquí lo podrá resolver con el propio Andrés Manuel. ¿Verdad que ese es un ingrediente que nadie pesupuestó?

——————————–

José Antonio Ochoa, mientras tanto, sigue desplegando banderas, entregando obras y servicios por todos lados y afianzándose en la probable candidatura panista.

Tanto el alcalde como el Partido Acción Nacional comunicaron que van por la jefatura edilicia, una reelección que hasta ahora nadie ha conseguido y que Toño está apuntado para ser el primero.

Será cosa de esperar un par de semanas para saber cómo califican el actual jefe edilicio y sus competidores, aunque por ahora Toño les saca a todos una importante delantera.

Los morenos aseguran que su partido se convertirá en un verdadero tornado que se llevará todo, arrasará con todo, incluyendo cualquier merecimiento de Apá Toño, de modo que…ahí calcúlenle…

——————————–

Las cartas están echadas en la sucesión rectoral de la UJED. Todo parece indicar que la pelearán Ramón Duarte, Ramón García y Rafael Mier.

Diana Mejía, a pesar de que estaba comprometida con la alianza, se bajó del camión a mitad de río, permitiendo con ello que sean solo varones los que se disputen el segundo cargo más importante de la UJED. El primero, les recuerdo, es el Consejo Universitario.

La bronca pues, se dará entre tres. Hasta el momento de redactar la presente seguía desmoronándose la alianza que buscaba cerrarle el camino a Ramón García.

El topeteo, pues, será entre tres: Duarte, García y Mier, según apellidos, sin que la mención marque al posible ganador. El vencedor saldrá del mes que le queda a la contienda y que servirá a los prospectos para la promoción.

El próximo lunes se registra García y el miércoles Duarte, no obstante que de aquí a entonces pudiera caber la última posibilidad de alianza entre Duarte y Mier, pero…cada vez más complicada, hay que entenderlo.

——————————–

Ha pasado más de mes y medio y la situación en Sinaloa en ves de mejorar, cada día empeora más. Diario son noticia las muertes, enfrentamientos, balaceras y demás, sin que se vea para cuándo autoridades estatales y federales se deciden a poner orden y mano dura para controlar la escalada de violencia.

Los ciudadanos comunes y corrientes van para dos meses de miedo, incertidumbre y zozobra, muchos se han quedado sin empleo al cerrar varios negocios y fuentes de trabajo.

Otros ya batallan para cubrir sus necesidades básicas, pues el cierre de locales les impide abastecerse de artículos o productos, ni pensar en salir a otros municipios a surtirse pues las carreteras también representan un riesgo o peligro.

Mientras tanto el gobernador Rubén Rocha Moya parece que vive en otra realidad, pues así como ocurren hechos delictivos, el se encarga de negarlos y desmentirlos en ruedas de prensa, incluso ha dicho que todo es un ilusionismo.

Ha armado pobres estrategias que tratan de ocultar la realidad, como conciertos y festivales culturales, donde luce feliz mientras Sinaloa se cae a pedazos, como cuando Nerón incendió Roma.

Esta semana se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para ver si al fin se trata cuando menos de pacificar el estado que gobierna, sin que se vea cómo o cuándo esto se logra.

Y en lo más incongruente y absurdo, legisladores federales de Morena respaldaron al gobernador pues según ellos ha sido víctima de agresivos ataques y campañas que solo buscan desprestigiarlo, pero cómo no pensar eso si se la ha pasado tranquilo, ignorando a todo mundo.

Dicen los morenistas que Rubén Rocha no está solo, pero tal parece que los sinaloenses sí. Rocha Moya es un gobernador que por mucho menos ya habría caído en el pasado, pero hoy es arropado por “representantes” populares que pregonan que no son iguales a los de otros partidos, y no son iguales, sino que son omisos y peores…

——————————–

Tal parece que los últimos meses del año son propicios para que las autoridades retomen la aplicación de medidas para fortalecer el tema de la seguridad en el estado, como es el caso del polarizado de los vehículos, sobre el cual existen disposiciones que llevan a retirar esta cubierta con la que cuentan muchas unidades que circulan por las calles de esta y otras ciudades en Durango, con la advertencia que de no cumplir las disposiciones se aplicará una sanción.

Sin duda, los argumentos que respaldan esta determinación con el tema de seguridad tienen una completa validez, ya que el propósito que se menciona es que quienes cometen delitos no utilicen el polarizado para ocultarse.

Si bien se trata de una característica que lógicamente no tienen solamente los automotores que se pueden utilizar para delinquir, ya que se pueden observar circulando por las calles modelos desde antiguos e incluso sin placas nuevas, hasta los más recientes en los cuales se transportan lo mismo empresarios que funcionarios, actores políticos, e incluso elementos de seguridad, porque muchas patrullas tienen también esta característica.

Sin embargo, no es la primera vez que se toma la decisión de aplicar tal medida e incluso anunciar sanciones para los ciudadanos que no cumplan con la misma, sin que hasta el momento se haya logrado erradicar por completo el uso del polarizado, pues en ocasiones anteriores se ha observado que quienes deben dar el ejemplo también lo utilizan, por una amplia diversidad de razones.

Es de esperar que en esta ocasión sí se cumpla el propósito de reforzar la seguridad con esta acción, y no se quede en una medida meramente recaudatoria, que en verdad se aplique la famosa frase de “o todos coludos o todos rabones”.

——————————–

No importa quién haya desfilado ayer por la tarde por la avenida 20 de Noviembre, lo que importa es que provocó el más grande colapso vial de que se recuerde en la ciudad.

Tan sencillo era avisar por los distintos medios que habría ese bloqueo a la vialidad para que se buscaran salidas alternas a tiempo y no ocurrió.

El desfile obligó el cierre a la circulación, por desgracia, en la mera hora pico de la tarde, cuando todo mundo sale de la escuela o el trabajo y…

No es exagerado decir que el bloqueo de la principal avenida de la capital ocasionó torpeza en la circulación practicamente del primer cuadro de la ciudad, hacia los cuatro puntos cardinales.

El grueso del personal de Vialidad se concentró en el cierre o el bloqueo de las calles transversales, por tanto el resto de la ciudad quedó a la deriva o en el abandono.

Un tráiler sobre el estorboso paso elevado del bulevar Francisco Villa chocó dos autos causándoles serios daños que requirieron la presencia de peritos viales que, nunca llegaron y el incidente hizo más lento el tránsito en el sector.

——————————–

Juegazo no apto para cardíacos el celebrado ayer en el inicio de la Serie Mundial entre Yanquis de Nueva York y Dodgers de Los Ángeles. No desmereció la expectación de los aficionados.

El partido se resolvió en la décima entrada con un jonrón con casa llena de Dodgers sobre Yanquis, para dejar los cartones 6-3, cuando los perdedores estaban a un out, incluso un strike de la victoria.

Hoy es el segundo encuentro de la serie, que se celebrará también en Los Ángeles, que desde luego tiene activa la atención de los aficionados de todo el mundo.

Será a las 5:00 de la tarde, para que se agencien temprano con las “caguas” necesarias para presenciar otro gran partido de beisbol y que, ojalá nos traiga las mismas sorpresas de anoche. Por eso lo llaman el “Rey de los Deportes”, porque la victoria llega cuando menos se lo esperan jugadores y aficionados.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...