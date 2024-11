Confirmados 77 casos de dengue en la capital

Detectados en distintas colonias y en personas de distintas edades

Por: Martha Medina

Están confirmados 77 casos de dengue en el municipio de la capital, aunque hasta el momento ninguno ha presentado síntomas de gravedad, informó el director de Salud Municipal, Juan Esteban Aguilar, al indicar que se trata de casos que se detectaron en distintas colonias de esta ciudad, en personas que tienen de 8 a 65 años de edad.

El funcionario indicó que se trata de casos de dengue que no presentan síntomas de gravedad, al recordar que hay una clasificación en esta enfermedad como no grave, o la que sí lo es, que antes se llamaba dengue hemorrágico, para señalar que los registrados en el municipio son de los primeros.

Con respecto a los sitios donde se detectaron, puntualizó que “en prácticamente toda la extensión del municipio, tenemos registros en Río Dorado, en las colonias Héctor Mayagoitia, Domingo Arrieta, Dolores del Río, prácticamente por todo el municipio y la ciudad”.

Agregó que se trata de una situación que se atiende de manera conjunta con los Servicios de Salud del Estado, así como las direcciones municipales de Salud Pública, Servicios Públicos y Desarrollo Rural, que trabajan de manera preventiva para eliminar los sitios donde se puede desarrollar el mosquito que transmite la enfermedad.

“Realizamos acciones en domicilios para retirar cacharros donde se puede generar acumulación de agua y la producción del mosquito, a la vez entregamos información con trípticos, hacemos perifoneo y pláticas en comunidades donde se ha identificado que ha habido casos, para formar un cerco epidemiológico”, dijo.

Con respecto al tratamiento de la enfermedad, explicó que no existe un tratamiento específico, por lo que se busca trabajar de manera preventiva, más en Durango donde no se tiene considerado dentro del catálogo de enfermedades típicas el dengue, pues sus síntomas se pueden confundir con los de otras enfermedades, hasta que se genera la prueba para descartar si es o no este padecimiento.

Llamó a la población a que ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, articular, fatiga, náuseas, lesiones cutáneas y en casos graves hemorragias, acudan con un médico, no automedicarse y no minimizar la presencia de síntomas.

