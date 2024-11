Podría suspenderse elección en UJED

Equipo de Rafael Mier espera restitución de su derecho a competir

El aspirante a candidato por la Rectoría de la UJED, Rafael Mier, aseguró que continuará su lucha por la vía de los juzgados, esperando una resolución favorable que podría significar la restitución de su derecho a competir o incluso la suspensión del proceso electoral.

El día de hoy, el exdirector de la Facultad de Derecho y su equipo de simpatizantes liberaron el Edificio Central de la Universidad Juárez del Estado de Durango, mismo que mantenían tomado desde hace una semana, luego de que la Comisión de Elecciones les negara el registro como candidato.

Señaló que desde la vía legal se buscará que se tome una resolución sobre su inconformidad por el no aval de las firmas que recolectó, pudiendo dársele un fallo a favor para que pueda competir, un fallo negativo que lo deje fuera de la contienda definitivamente o la suspensión del proceso electoral.

Por su parte el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, respondió a los cuestionamientos que lo señalan de posible intromisión, y recalcó que no ha tenido nada que ver con el proceso de la UJED e incluso señaló que puede haber mano negra en las elecciones, pero de los partidos políticos.

“Yo les pido a los partidos que respeten la autonomía universitaria. Es muy fácil no cumplir con los requisitos, no juntar las firmas y luego echar culpas y decir que fue el gobernador, ¿yo qué tengo que ver con las decisiones del órgano electoral de la Universidad?”, y reiteró que no ha tenido comunicación alguna.

Recordó que como dirigente universitario le tocó poner fin a prácticas de tipo “porril” como el secuestro de vehículos, robo de mercancía y cierre de facultades y reiteró su apoyo a la comunidad y a quien resulte ser rector; “Yo soy amigo de Rafa Mier, o lo era. Les puedo asegurar que sé tanto como lo sabe la prensa”.

