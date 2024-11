Disminuye en diciembre el abandono de adultos mayores

Por festividades y paisanos que llegan de visita

Por: Andrei Maldonado

El tema de las fiestas decembrinas reduce en gran medida el abandono en el que a veces viven los adultos mayores, tanto los que viven por su cuenta como los que son llevados a Ciudad del Anciano, indicó la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), Carmen Arrieta.

Señaló que, por fortuna, en Durango el tema del abandono del adulto mayor no es severo, ni tampoco se ha registrado un incremento en los adultos mayores que son llevados a asilos de ancianos, pero sí se ha tenido un aumento en estrategias como la Estancia de Día que ofrece el DIF Estatal.

Destacó que, por medio de esta estrategia, aprovechada por las personas que trabajan todo el día, se incentiva que el adulto mayor no esté solo en su casa, ya que puede ser llevado de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde con su refrigerio o comer en Ciudad del Anciano por una cuota simbólica.

La funcionaria estatal resaltó que es el periodo de mayo a agosto donde hay mayor número de abuelitos en Ciudad del Anciano, disminuyendo esto durante diciembre por el clima y las propias festividades de la temporada, ya que muchos reciben la visita de sus familiares que vienen del extranjero.

Arrieta Briseño ahondó que existe el programa “Adulto en Vulnerabilidad”, por el cual el personal del DIF, auxiliado por vecinos, visita a los adultos mayores que viven solos y no cuentan con un familiar, ya que muchos no pueden o no quieren salir de sus casas, pero necesitan ser atendidos.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...