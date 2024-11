 Mejoran adultos mayores su vida con acuaerobics en la Alberca 460

De lunes a viernes de 9:00 a 10:00, la clase es gratuita, sólo se paga su inscripción a la alberca 460

Mejoran el equilibrio y resistencia corporal, controla la presión arterial, mejora huesos y articulaciones, previene depresión mejora la atención y la memoria

Para las personas de la tercera edad, la natación se ha convertido en una gran alternativa para mantenerse activas, con buena salud mental y física, y el acuaerobics de la Alberca 460 ha sido la mejor opción también para la convivencia.

Una muestra de ello es la instructora Rosa María Ravelo, cariñosamente conocida como Inesita, quien empezó a acudir a esta alberca por salud, sin imaginar que su experiencia ayudaría a más personas a superar problemas de salud física y mental desde hace 22 años.

Como Inesita, la señora Elena Rosales de 61 años de edad también ha encontrado en el acuaerobics una mejor salud y convivencia.

“Desde hace dos años que acudo, al principio me daba miedo el agua, pero con la confianza que nos da nuestra instructora es una muy buena experiencia; he mejorado mi estado de ánimo, me duelen menos las articulaciones y tengo más amigos, hasta he bajado de peso” dijo.

Los ejercicios en agua mejoran el equilibrio y resistencia corporal, controla la presión arterial, mejora huesos y articulaciones, previene depresión, mejora la atención y la memoria; la clase es gratis solo se tiene que pagar inscripción a la alberca 460, para más información acudir a sus instalaciones en el Parque Guadiana.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...