Pierde AMD al año 75 mdp por morosidad

Indispensables para obras de infraestructura y mejorar abasto de agua

Por: Martha Medina

A causa de la falta de pago del servicio de agua potable en esta ciudad, se dejan de recibir entre 65 y 75 millones de pesos cada año, recursos que se requieren para obras de infraestructura que permitan mejorar el abasto del vital líquido, informó Rodolfo Corrujedo, director de Aguas del Municipio de Durango.

Recordó que aproximadamente un 26 por ciento de usuarios no pagan el servicio de agua potable, algunos desde hace años, lo cual representa un promedio de 8 a 9 millones de pesos que dejan de ingresar cada mes a las cajas del organismo operador, mientras que acumulados al año suman las cantidades mencionadas inicialmente.

“Estos recursos son necesarios, porque hacen falta muchas obras de infraestructura en esta ciudad”, dijo el funcionario, al indicar que en estos momentos el organismo operador enfrenta un reto, porque está con el mismo ingreso desde hace tiempo.

Por esta razón pidió el apoyo y comprensión de los usuarios, “para los que no están al corriente, que se pongan, pues el organismo no funciona mas que con los ingresos que recibimos de los usuarios en los recibos”, dijo, al recordar que no se recibe presupuesto de los gobiernos Federal, Estatal o Municipal.

Insistió en la necesidad de que los usuarios morosos se regularicen, porque se requieren obras de infraestructura, no solamente de agua potable, sino también en materia de alcantarillado para evitar fugas de aguas negras, para mejoramiento y modernizaciones de las plantas de tratamiento, entre otros aspectos que se tienen pendientes.

Recordó Corrujedo que la infraestructura se tiene que renovar, lo cual es incluso una necesidad a nivel nacional, aunque se avanza de manera constante en este tema, en la medida que se tienen ingresos propios para atender las áreas donde se requieren más estas acciones.

