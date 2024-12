Ramón García mandó un mensaje claro al nombrar a su “Gabinete Universitario”…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

A unos días de que juró como nuevo rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Ramón García, este lunes, ya realizó los nombramientos de los hombres y mujeres que lo acompañarán en esta primera etapa al frente de la máxima casa de estudios, personajes universitarios que si algo tienen y han demostrado, es primero juventud, lealtad al nuevo rector, capacidad y una alta institucionalidad a la UJED, lo que marca irremediablemente, un cambio generacional bajo el que ahora estará la Universidad y además, con altas expectativas de entregar buenos resultados en el corto y mediano plazo.

Por principio de cuentas, se debe destacar que no es casualidad que haya repetido en la Secretaría General, Gerardo Lozoya, pues no ha dejado de ser un liderazgo y representación de la comunidad universitaria lagunera que queda claro, para donde jugó en el proceso electoral pasado; de igual manera estará en el equipo Gerardo Gallegos quien será el Abogado General, jurista reconocido y con experiencia en la impartición de justicia, además de ser considerado un referente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, lo que en definitiva no es un tema menor, pues de ahí provenía quien también quería ser rector.

Nombres como el de Alfredo Tellez Valencia también destacan entre quienes acompañarán a Ramón García en esa aventura universitaria, en este caso, será el director de Postgrado e Investigación, reconocido en el medio de los investigadores; Gamaliel Ortiz Sarabia, será el sub secretario Académico, un hombre muy cercano al nuevo rector desde que ambos eran estudiantes en la Facultad de Odontología; mientras que Jorge Arturo Cisneros que no hace mucho contendió para ser rector de la UJED, en esta ocasión decidió jugarsela con Ramón García desde el principio y será el director de los Servicios Escolares.

A la lista hay que añadir a Emily García Montiel, quien será directora del Centro de Negocios, reconocida en el área de la investigación; Cristian Salazar, es ya director de Comunicación Social, un hombre institucional y de todas las confianzas del nuevo rector, sin obviar que tiene una carrera universitaria muy importante, pues fue líder estudiantil y catedrático de la FADER, entre muchas otras responsabilidades, por lo que será determinante la mancuerna que haga con el también reconocido docente, periodista e historiador universitario, Alberto de la Rosa, director de Radio y con Alicia Barragán que será la directora de TV UJED, ambos deberán relanzar a ambos medios de comunicación cuyas audiencias, se han vuelto cada vez más demandantes.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...