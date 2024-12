Aumentan vendedores ambulantes en el centro

En la temporada decembrina tiende a incrementarse la presencia de vendedores ambulantes en el centro de la ciudad, hasta en un 50 ó 60 por ciento, sin que esas personas tengan permiso para ofrecer sus mercancías, informó Ubaldo Salazar, director de Inspección Municipal.

“Hemos hecho recorridos, hemos retirado de ahí a vendedores que no cuentan con el permiso correspondiente, que ya tenían exhortos realizados por los Inspectores”, agregó el funcionario, al recordar que entre estos comerciantes están los que vendían nochebuenas, de los cuales algunos ya se regularizaron y se les autorizaron permisos en la Plazuela Baca Ortiz.

En otros casos, agregó que se retiran los vendedores que no cuentan con permisos, pues se busca que no se incremente el ambulantaje para esta temporada, con lo cual se atiende la petición del comercio establecido, que pide piso parejo para todos, que no les afecten cuando llegan y se ponen afuera de sus establecimientos.

Con respecto al origen de los vendedores ambulantes, Ubaldo Salazar agregó que algunos son locales y otros foráneos, para señalar que en este tema se atenderá cualquier queja que llegue a la Dirección de Inspección.

Por lo que se refiere al tipo de mercancías que venden, dijo que en la mayoría de los casos se trata de comerciantes que vienen del Estado de México para ofertar productos como bufandas, guantes, gorros, entre otras mercancías.

Al mismo tiempo, también se verifica durante los recorridos de los Inspectores que los comercios establecidos no saquen su mercancía a las banquetas y dejen libre el paso peatonal y vehicular.

Recordó que en esta temporada del año muchos establecimientos sacan su mercancía tanto a las banquetas, como incluso al espacio donde se estacionan los vehículos, por lo cual durante los recorridos del personal se realizan exhortos a los negocios que tienen esta práctica, para que retiren sus mercancías y en caso de que no cumplan se les levantará un acta, como es el caso de 4 comercios que serán sancionados por esta situación.

