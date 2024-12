Con victorias de Serrano y Tecos, dio inicio el Campeón de Campeones del Maderera

Inauguración oficial del Torneo de Año Nuevo 2025

Daniel Gámíz dio la patada inicial en lo que fue el arranque de la edición LIV del Gran Torneo de Campeones del Club Deportivo Maderera, mismo que lleva el nombre de su padre, Martin “El Vaquero” Gámiz.

-FOTOS PEPE RODRÍGUEZ-

Arrancó la edición numero LIV del Gran Torneo de Campeones de Año Nuevo del Club Deportivo Maderera, denominado Martin “El Vaquero” Gámiz Beltrán, con victoria avasalladora del Serrano y con un Maderera que luchó hasta el ultimo minuto, pero que terminó por caer por la vía de la mínima diferencia ante los Tecos de “Chava” Gonzalez.

INAUGURACIÓN

Antes, fue el presidente del Club Deportivo Maderera, Víctor Blanco Pinedo, quien flanqueado por Miguel Ángel “El Lic.” Ortiz Gallegos y Jorge “Campeón” Blanco Carvajal, quienes encabezaron la ceremonia de inauguración de este gran torneo que jugará la gran final el próximo 1 de enero de 2025.

Ellos, estuvieron acompañados por los hijos de Martin “El Vaquero” Gámiz, Martin Daniel Gámiz Soto, Aldo Iván Gámiz Soto, Alan Arisai Gámiz Soto, Denisse Yareli Gámiz Soto, los jugadores de Alacranes de Durango, Abraham Torres, William Mejía, Aaron Ontiveros, Francisco “Panchito” Quiñones y Eliot Mata, el boxeador olímpico Miguel Ángel “El Piolín” Martínez.

Además, estuvieron presentes Roberto Chaparro Guzmán 1er. Árbitro Con Carnet de árbitro profesional, quien obsequiará el silbato bañado en oro al nazareno del torneo, Alejandro “El Tío” Luna, uno de los mejores árbitros que ha tenido el futbol amateur en la entidad, Margarito “El Vampiro” Ortega, multicampeón con el cuadro de la Méndez.

Representando al comité de organización de este gran campeonato, ahí estuvo Marco “El Mexi” García, Salvador Guevara, Hugo Mercado y no podemos dejar de lado la presencia de Octavio Soto y Jacinto Castro, ex jugadores del Zaragoza y ahora representantes del equipo Amigos de Santa Barbara.



EN LAS ACCIONES

Se celebraron los primeros dos compromisos de la edición LIV del Gran Torneo de Campeones de Año Nuevo y el conjunto del Serrano, con autoridad y mucho dinamismo dentro del terreno de juego apabulló a los Zorros del Plan de Ayala, en tanto, el cuadro anfitrión, el Club Deportivo Maderera, en un duelo de mucha garra deportiva, se vio derrotado a manos del acérrimo rival por la vía de la mínima diferencia, los Tecos de “Chava” González.

El cuadro del Serrano, militante de la Liga Municipal de Futbol de Durango, no tuvo piedad de los Zorros del Plan de Ayala y se llevaron el triunfo con un marcador de 11 goles por 1, anotando por los vencedores Adrián Hernández (5), Edgar Hernández (3), Ernesto Fernández, Omar Santacruz y Cesar Flores, por los de la Liga Campesina de Futbol Valle del Guadiana descontó Cesar Ríos.

Por otro lado, y con una anotación de Johan González, la escuadra del Tecos de Chava Gonzalez superó por la vía de la mínima diferencia a los anfitriones del Club Deportivo Maderera.



Con estos resultados, este sábado se jugarán los octavos de final de la siguiente manera:

IEDSA VS CBTIS 89, en el campo Mendívil a las 14:00 Horas.

VINOS LA TOLUQUITA VS LA CUADRA, campo Drilling a las 14:00 Horas.

TORINDUS VS MEZQUITAL BRAULIOS S., Estadio del ITD a las 16:00 Horas.

DEPORTIVO ROSAS VS SERRANO, campo Piedrera a las 14:00 Horas.

DIAMANTE PALOMAS VS LAZCAR, Piedrera a las 16:00 Horas.

ITD VS LA PAPUNETA, estadio del ITD a las 14:00 Horas.

SERCOM VS ZODY VILLARREAL, en el campo Mendívil a las 16:00 Horas.

AGUILA AZTECA VS TECOS DE CHAVA GONZALEZ, en el campo Drilling a las 16:00 Horas.

