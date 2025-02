Siete Días de Grilla

Durango está en un altísimo riesgo de quedarse sin los servicios de la Cruz Roja. Se está quedando sin dinero y lo poco que le resta de las colectas no le da para mucho.

Se sabe que, de entrada, la benemérita institución no ha recibido las aportaciones forzadamente voluntarias de los duranguenses en el cobro de replaqueo y tenencia, y son unos 60.8 millones millones de pesos, aproximadamente por los casi 700 mil contribuyentes “vacunados”.

No recibió un solo peso en 2024 y en lo que llevamos del 2025 ha sucedido lo mismo, no obstante que el dinero ya ingresó a las arcas estatales. No hay ninguna razón para entender la negación de esos recursos.

El personal, obviamente, no recibió el año pasado un quinto del aumento salarial que merecía y teme que este año suceda lo mismo, por eso el nerviosismo que ya está haciendo crisis y que puede derivar en una suspensión de servicios.

¿Y dónde están esos dineros? Miren que no tenemos la menor idea, lo único que sabemos es que ese dinero lo aportaron los duranguenses desde el año pasado, que está o estaba en bancos, pero no precisamente en cuentas de la Cruz Roja.

————————————————–

Sabemos de más de un caso en el que diversas dependencias estatales, especialmente las ligadas al sector educativo, reciben de manera frecuente diversas cifras de dinero para distintas tareas operativas.

Solo que, de un tiempo a la fecha las susodichas partidas llegan terriblemente rasuradas. Y a veces ni rasuradas, cuando la Federación las envía en tiempo y forma.

Será coicidencia o no sabemos qué, pero resulta que Efrén “Casco” Enríquez destapó la cloaca en la semana cuando aseguró que el secretario de Educación, Guillermo # Adame, vía uno de sus hijos, está construyendo un fraccionamiento de 800 casas que ya estarían acomodadas entre maestros y empleados educativos.

El misifuz, dicho con todo respeto, no ha abierto la boca sobre el particular. Es más, desde que lo bajaron de la nube municipal no se ha vuelto a ver, a excepción de algunas celebraciones sociales.

O sea, piensa mal y adivinarás, dijo el que dijo, esas “rasuraciones” al presupuesto proveniente de la Federación están llegando un poco comprimidas o de plano no están llegando, aunque sí las manda Doña Fede.

No estamos diciendo que “El Casco” tenga razón, que sea absolutamente confiable su dicho, pero sería cosa de los fiscales anticorrupción o alguna de las muchas oficinas fiscalizadoras que quedan en el aparato oficial aclarar la situación para tranquilidad de la gente.

————————————————–

Lamentable que hechos de violencia familiar sean cometidos por representantes de la autoridad, quienes son los que deberían dar el ejemplo.

Y es que el jefe de la Junta Municipal de Villa Montemorelos ejerció violencia contra su esposa, a quien golpeó y amenazó.

No es posible que un servidor público tenga esas conductas que constituyen un delito, por lo que se llevó a cabo la destitución del representante del Municipio en la zona rural.

En los últimos años siempre se ha pedido un alto a la violencia y lo que tenga que ver con la afectación del tema de la familia y social, por lo que de haber casos parecidos se debe dar el cese de funcionarios que no tienen porqué representar a una comunidad, pues se busca que haya respeto y respaldo a la ciudadanía.

Esto también debe ser un llamado a todas las mujeres duranguenses, quienes vivan este tipo de circunstancias, que no tengan miedo, que den este paso hacia delante a vivir sin violencia, sobre todo por ellas, por sus hijas y su familia.

————————————————–

Mucho muy cruel la manera de atender a las madres de pacientes con cáncer, pues el gobierno les recriminó que se están dejando manipular por intereses políticos.

Las señoras, según plática de esta mañana, andan buscando un abogado para que les indique cómo proceder para demandar a quien aseguró semejante barbaridad, dado que en el Centro de Cancerología todo mundo sabe de sus carencias, que no tienen ni para papel del baño, mucho menos para los medicamentos de los enfermos.

La situación económica del Cecan es la misma de los hospitales estatales. No hay para lo más mínimo, alcohol y gasas, mucho menos para lo más costoso. Es consecuencia del rechazo sistemático de pasar al IMSS-Bienestar, pues si no hay entendimiento, tampoco hay dinero.

Aparte de que, les comenté el otro día, este es año electoral, por lo tanto el Gobierno Federal envía exclusivamente lo mínimo para que no se detenga la actividad pero, sobre todo, para evitar que el dinero se lo lleven a la campaña.

————————————————–

Entró en vigor hoy la orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cobrar aranceles del 25% generalizados a todo lo que se vende a la Unión Americana.

El cobro desmesurado e insensato a México y Canadá es el castigo del gobierno gringo a los dos países por el ingreso que no ha cesado de fentanilo y otras drogas producidas en nuestro país y por el maltratado nearshoring.

Existía alguna esperanza de que Trump entrara en razón y se desdijera, pero no sucedió, incluso ayer subrayó que no habrá poder humano que impida los nuevos impuestos, aunque parezcan exagerados.

Anotar que el mandatario norteamericano está intentando matar dos pájaros de un solo disparo, frenar la producción y venta de fentanilo y detener los propósitos chinos de invadir de mercaderías producidas en México.

Los aranceles, entendidos de otra manera, vendrán a desalentar el maltratado nearshoring por el que 400 firmas asiáticas planeaban venir a nuesro país a producir todo lo posible para, en corto y sin impuestos, venderlo en los Estados Unidos, pero con el 25% extra de impuestos, los atractivos que existieron alguna vez pasan a convertirse en una sobrecarga impositiva que desaniman a cualquiera.

Tendrá razón o no Trump, lo ignoramos, lo que sí podemos asegurar es que la medida está pegando un portazo en las narices a los sueños de traer parte de esas industrias a nuestro estado, tan efectivo es lo dicho, que ninguna de las 55 empresas instaladas ha empezado a levantar su fábrica.

————————————————–

La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) representa un golpe a los derechos ciudadanos fundamentales, pues sin este órgano autónomo que vele por la transparencia y la protección de datos el gobierno concentrará un control absoluto sobre la información, abriendo la puerta al manejo discrecional, la opacidad y el abuso.

Esto es un retroceso que deja indefensos a los ciudadanos. Ya no habrá independencia ni imparcialidad en la gestión de la información pública. Ahora será el propio gobierno quien decida qué se entrega y qué no.

A fines del año pasado el pleno de la Cámara de Diputados, dominado por Morena, aprobó por mayoría calificada la reforma constitucional que extingue siete órganos autónomos, el mencionado INAI así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

El gobierno federal ha justificado la desaparición del INAI y otros órganos autónomos bajo tres argumentos principales: duplicidad de funciones, alto costo operativo y presunta corrupción dentro de estos institutos. Sin embargo, estos argumentos no justifican el retroceso en derechos ciudadanos.

Ahora, las contralorías internas de cada nivel de gobierno asumirán las funciones de investigar, sancionar y garantizar tanto el acceso a la información como la protección de datos personales.

Pero el problema es que muchos de los 2 mil 478 municipios del país no cuentan con estos órganos y en el caso del Poder Judicial tampoco existen contralorías específicas, por lo que se genera incertidumbre sobre quién garantizará la correcta administración de bases de datos clave como la Plataforma Nacional de Transparencia.

Es necesario fortalecer la transparencia activa y el gobierno abierto, además de establecer mecanismos que aseguren la seguridad de los datos personales. La desaparición del INAI representa un retroceso en la democracia, pues el acceso a la información y la protección de datos no son privilegios, son derechos fundamentales que limitan los abusos de poder y fortalecen la participación ciudadana

————————————————–

Sobre la disputa de la alcaldía capitalina hemos de decir que, por el lado del PAN está resuelto a favor de José Antonio Ochoa, y por el PRI, casi pudiésemos garantizarlo, irá Alicia Gamboa.

La semana entrante viene Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, quizá a hablar con el gobernador para resolver la imperceptible “candidatura común”, pero de antemano lo ha referido varias veces esta semana, que “no hay ningun arreglo y cada vez parece más complicado…”.

Advertir que si se van en lo individual sus posibilidades tanto de uno como de otra serán mucho muy reducidas, pero…Romero dice que si no va Toño no hay acuerdo, y del Bicentenario insisten en que encabece Alicia y Toño repita, pero como síndico o regidor, que se inviertan los papeles para conservar la fórmula ganadora.

Ambas partes están montadas en su macho y no ceden, quizá por eso la visita próxima de Jorge Romero para intentar resolverlo ya, porque Enríquez se les está escapando de las manos y parece que nadie lo ha percibido.

Ahora, Ali anda o anduvo en la Ciudad de México y no precisamente a visitar los museos, sino a limar asperezas y conseguir la estafeta tanto del Tri como del PAN. Vamos bien, o nos regresamos.

————————————————–

Sugerir que José Ramón Enríquez está llamado, como lo están la mayoría de los candidatos a las alcaldías, al triunfo inobjetable en Durango, trae la bendición cuatrotera total, nada más le falta una buena campaña.

Y no es cosa sencilla, tampoco es automática la victoria. Los prianistas, en grupo o separados, están haciendo su luchita, también están preparando las acciones necesarias para mantener la victoria en la jefatura edilicia.

Saben que están obligados a planificar y desarrollar una campaña eficiente y efectiva, que se adapte a las circunstancias que tendrán como plus la promoción de los aspirantes morenos, la presencia de Andy López, que de acuerdo a los chismes, fue uno de los artífices del triunfo no solo de su padre, sino también de Claudia Sheinbaum, viene a sacarse de la chistera todo el arsenal político al alcance.

López cree y grita que dirigentes y candidatos de la última elección “se vendieron al gobierno”, que Morena debió arrasar, y si no aplastar, por lo menos ganar, y resulta que la mayoría de los suspirantes perdieron hasta por palizas, de modo que…eso no pasará esta vez y por ello estará presente.

————————————————–

Es cierto, Movimiento Ciudadano pudiera poner un tercer candidato, aunque…sea quien sea, ninguno representa riesgo alguno para Enríquez, salvo que levantara una campaña perfecta.

Ni siquiera se han podido poner de acuerdo con la candidatura en la capital y en ninguno de los demás municipios, por eso no pintan, y el tiempo apremia.

Pudiera ser Martín Vivanco, sería el más visto, pero también Jorge Salum, aunque, si no sacan una maroma nueva, no podrán con la aplanadora que viene en camino.

