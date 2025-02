+ Adrián Alanís le abre gran boquete al PAN

El Arq. Adrián Alanís Quiñones renunció a su militancia en el Partido Acción Nacional por convenir a sus intereses. El boquete que le abre al PAN será difícil repararlo en el corto plazo…..EFICIENCIA.- Alanís Quiñones trabajó 46 años en el PRI y 3 en el PAN, de manera que se trata de un cuadro distinguido que ya no tienen ni uno ni otro partido. Recordemos que al PAN llegó por invitación del entonces líder nacional Marko Cortés. Su dimisión la presentó por escrito para que fuese dado de baja del padrón nacional de militantes…..OPCIONES.- No platica Alanís sobre las opciones que tiene en el escritorio, pero dada su inquietud, no sería extraño que pronto reapareciera en alguna otra franquicia política de la que se desconocen iniciales…..MEMORIA.- Advertir que nuestro personaje está en política desde hace 49 años, esa es la experiencia que se está perdiendo el PAN. Tuvo acción definitiva en los triunfos de los siguientes ex gobernadores: Alejandro Páez Urquidi, Héctor Mayagoitia Domínguez, Armando del Castillo Franco, José Ramírez Gamero, Maximiliano Silerio Esparza, Ángel Sergio Guerrero Mier y José Aispuro Torres. Este último pasa a ser el único ex gobernador del PAN en Durango, aunque sabido es que el ex mandatario siempre fue militante del PRI…..HISTORIA.- Añadir sobre Alanís Quiñones que fue delegado del PRI en Tabasco, Baja California, Sonora y Ciudad de México, donde siempre rindió cuentas positivas, además de haber participado en la elección de varios senadores (incluyendo su propia elección), diputados federales, locales y no menos alcaldes por el PRI…..DAÑOS.- El boquete que le abre al PAN es grande, difícil de reparar en el corto plazo. Sí, aún queda gente pensante en el Partido Acción Nacional, pero nadie con la experiencia del personaje que se les va. Anotar que al presentar su dimisión, Alanís Quiñones se apersonó ante las oficinas del PAN en las que solamente se hallaba una secretaria que no supo qué hacer ni qué responder, pues no había nadie con poder de decisión, aun cuando la renuncia es con carácter de irrevocable y lo de menos es que la hayan sellado o no. La sorpresa, dice Alanís, es que un partido político de la estatura del PAN se encuentra vacío en plena campaña o precampaña electoral, cuando para estas horas la movilidad partidaria debía estar al cien, con trabajo de menos tempranero y no nada más de una secretaria…..RATONES.- Sobre la explosión de una vivienda en el fraccionamiento Fidel Velázquez del sábado pasado, hay que advertir que de inmediato aparecieron no uno, ni dos, sino muchos vivales proponiendo rapidez para ayudar a las familias perjudicadas, “pues se han quedado sin nada y los gobiernos no les ayudan…”. Aparecieron ya los trácalas de siempre pidiendo agilidad en los donativos para ayudar “a esa pobre gente”, para lo que están publicando números de cuentas bancarias y que “depositen lo antes posible” para tenderle la mano a esos hermanos nuestros, al fin que “hoy por ellos, y mañana por nosotros…”, dicen, pero…nadie de los afectados y mucho menos las autoridades están pidiendo nada a nadie. Los tres niveles de gobierno y hasta la empresa Ecogas, que nada tuvo qué ver en la explosión, han tendido la mano y ayudado a las víctimas desde el momento del siniestro. No caigamos, no depositemos nada a nadie. Se trata de “vivales”, de los “vivales” de siempre que aparecen pidiendo “depositemos ya…” para acabar con el sufrimiento de las víctimas, pero son unos transas sin escrúpulos que pasando por encima del dolor de las familias se esmeran por hacer sus cochinadas. Nuestro llamado es sencillo: No le den nada a nadie y mucho menos depositen en ninguna cuenta bancaria, no hay que pecar de ingenuos y zonzos. Qué bueno que el comandante de Protección Civil del Municipio, Gutavo Paredes, salió en redes aclarando la situación y pidiendo a todo mundo que se abstenga de donar algo, porque nadie está pidiendo nada. Los tres niveles de gobierno le están haciendo frente al imprevisto y no se necesita nada. Ojalá que lo entendamos y que nadie caiga en esa ruindad.

