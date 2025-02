Se llevan bien gacho panistas y priistas

+ Gobernador acusa a Salum de mal gobierno

+ Jorge reta a Esteban a discutir esos temas

+ Y dice el emecista que fue mejor alcalde

+ Apostamos todo por Aguilas de Filadelfia

“Agarrense los compadres y aparezcan las verdades…”

Juan Pueblo

Estos panistas y priistas, bien gacho que se llevan. Se están pegando hasta con la mano del metate en un episodio por sí solo lamentable, porque se están sacando sus trapitos, o trapotes, para acabarse unos a otros …..ANGUSTIA.- Todo por la inocultable desesperación del gobernador por poner un alcalde a modo, pues con José Ramón Enríquez no quiere nada, ni lampreado en huevo, a pesar de que el doc ya extendió la mano a todo mundo y juró portarse bien en la alcaldía…..TOPETEO.- Saltó al cuadrilátero via X Jorge Salum y reclamó: Esteban; vi el video ayer, donde afirmas que Toño recibió la administración hecha un desastre..gobernar con mentiras y falsas promesas no te lleva más que a ser uno de los gobernadores peor calificados del país. Mi administración ha sido la más ordenada de las últimas 10 que ha habido, incluyendo la tuya, así lo muestran los resultados de la EASE, aquí está la gráfica que muestra las observaciones de los últimos 4 trienios, en donde la administración que encabecé fe por mucho la más ordenada y donde las observaciones ahí señaladas fueron ya solventadas en su totalidad. ¡Por cierto, la actual, la de tu socio, aun y cuando no estan todavía publicados todos los ejercicios pinta para ser la peor de las 4..si gustas hablamos de resultados, obras, créditos y vicios ocultos, en cualquier tema le entro, incluso en complicidad con “personajes obscuros que por cierto, de eso si no (¿) he visto ningún comentario de tu parte ni de tu socio en relación a un volante afamado en donde te mencionan a ti y a algunos, solo algunos, de los funcionarios de gobierno y de otros…”…..RETO.- Luego, Salum, de cuya administración nos guardamos nuestra opinión, porque no es el tema, pero llama la atención que, tras el mensaje bastante revelador, muestra el video en el que Esteban defiende a toño con uñas y dientes, culpa directamente al ex alcalde (Salum) del “desastre que le heredó a Toño…”, por eso su feroz reacción contra el gobernador, además muestra gráficas en las que Espacio Libre México asegura que el nuestro está entre los peores gobernadores de México y está reprobado por el 70% de la población, y otra en la que Demoscopía Digital asegura que Esteban está en el penúltimo lugar de la clasificación, apenas un punto por arriba del mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que aparentemente tiene los días contados por Donald Trump y pronto tendrá que ser relevado en Sinaloa, aunque ese dato tiene rato circulando en redes. El gobierno, sin embargo, no ha dicho esta boca es mía, ha fingido demencia y ha respondido con un silencio que engulle todito lo que hoy publica también Análisis Político…..NERVIOS.- Intensificó la presidenta Claudia Sheinbaum la incertidumbre sobre sus iniciativas para evitar la reelección y el nepotismo, particularmente lo primero, porque eso indica que en cualquier momento pudieran aprobarla los diputados y senadores, porque implicaría una reforma constitucional, solo que…por ese lado están tranquilos los propios legisladores, dado que Morena se daría un balazo en el pie, porque da la casualidad que los principales personajes de ambas cámaras, de decenas o cientos de conocidos, se terminaría su carrera política de 30 o 40 años a base de reelecciones. Ya veo a Ricardo Monreal, a Gerardo Fernandez Noroña y a Gonzalo Yañez aprobarla, qué nos pasa…?…..VACILADAS.- Hoy, para ir a tono con la costumbre oficialista, aparece una fotografía de Esteban y Lauro en la que sobresale un gran sello en rojo que asegura que es FALSO que vayan a actuar al medio tiempo en el Super Bowl de este domingo a celebrarse en el domo de Nueva Orleans. Se pasan de crueles los admiradores del dueto del sexenio. El favorito de apostadores y conocedores es el Chiefs de Kansas, que iría por su tri campeonato, pero para nuestro gusto pensamos y quisiéramos que ganaran las Aguilas de Filadelfia. Y no apuesto nada, para que no se me amontonen, porque a veces creo que los muchachos de Andy Reid volveran a alzarse con todo, particularmente por lo acertado de las últimas semanas del chamaco Patrick Mahomes. Esperamos, a pesar de todo un gran partido, que supere a los anteriores. Sobre el espectáculo de medio tiempo, que lo ocupará un rapero, a quien no tenemos el disgusto, no parece atractivo, al menos al grueso de los mexicanos, que tenemos otras costumbres musicales.

Saludos

