Siete Días de Grilla

El reloj sigue avanzando y el PRIAN no termina de escoger candidatos, mala señal para los propios prianistas o para los panistas por su lado y para los priistas por el suyo.

Creen que la plaza se entregó desde hace tiempo, que al final podrá ser cualquiera de Toño Ochoa o Ali Gamboa, pero quien resulte, sabrá que tendrá muy pobresposibilidad de ganar. Todas las apuestas están en contra.

Es demasiado sospechoso para esos prianistas pues estamos en pre campañas y el único que las ha aprovechado se llama José Ramón Enriquez, aunque su nombre cause escozor en los pasillos bicentenarios.

Es ​que si la memoria no nos falla, al principio el huesped distinguido no hallaba cómo vendernos a Alicia Gamboa. Hasta dijo que “es la más estebanista de los estebanistas”, se supone ahora que es Toño “el más estebanista de los estebanistas…”, pues un día sí, y el otro también apareceechando confeti y levantándose la mano uno al otro en un maridaje que…parece revelar que al final el que manda parece aceptar la triste realidad.

Las cosas no van bien para el Bicentenario, ya falta menos para la las votaciones y sigue titubeando con sus cartas, aunque esas mismas cartas ya no soportan la incertidumbre que a pesar de los pesares “los mantiene unidos”.

La semana ha sido negra para el PAN, renunció primero el arquitecto Adrián Alanis, el único con experiencia política que podía planificar mejor las cosas, y luego se fue Sandra Corral, que era parte del inventario blanquiazul.

Medio mundo soltó su imaginación sobre Alanis y en la mayoría de los casos concluyó que su camino estaba muy marcado hacia Morena, pero…niguas, dijo Alanis, mi futuro está en otro lado.

Y no se tardó nada en sacar su invitación para la conformación de un nuevo partido político con el Frente Cívico Nacional y la multitudinaria Marea Rosa.

Portazo que les dio en las narices el ex priista y ex panista que lo veían en el war room de Enriquez Herrera.

El futuro del próximo partido nacional está marcado, y Adrián está llamado a representarlo en Durango y, dada su experiencia y conocimiento de la materia, pondrá a “parir chayotes” a varios que presumen de comérselas ardiendo y soltarlas vaporizando.

Se dice que Jorge Romero Herrera, el líder nacional del PAN vendrá a Durango, lo cierto es que en Veracruz no hubo de piña, reventó la alianza y lo mismo puede suceder acá.

Alianza en ningún sentido, porque los tiempos para coalición ya vencieron y solamente queda la posibilidad de la candidatura común, pero ni esa ha cuajado.

Considerar que Romero Herrera lo subrayó: Es Toño o no vamos ni en alianza ni en candidatura común en Durango. Le garantizó a Ochoa que será el candidato, por lo menos por el PAN, pero…también para eso ya se están tardando, mientras el tal Enriquez sigue avanzando con firmeza, y con más energía que nunca ahora ante el nacimiento de su nieto o nieta en algún lugar de los Estados Unidos.

El Movimiento de Regeneración Nacional está convocando a los medios para platicar precisamente de la movilidad del oftalmólogo entre seguidores morenos, de lo que se trata la pre campaña.

El citatorio es para las 8:30 de la madrugadade este lunes, cuando un propio hará unasíntesis de lo que ha avanzado hasta el momento y otras cosas que, no tenemos autorizado publicar.

Obviamente, veremos la cargada o la bufalada, que ya es por cientos, volcarse al punto de reunión, donde esperamos tener acceso, y no por que no hayamos sido invitados, sino porque el citatorio es en horas de la madrugada.

Se confirma de última hora que sí estará presente el Dr. José Ramón Enriquez, de quien se asegura que anda más feliz que una lombriz. Será?

Ah bueno, el delegado de la Cruz Roja, Marcos Vargas informará el lunes, aparentemente, sobre cómo está el rollo que destapamos aquí de que los dineros recaudados en 2024 por plaqueo, replaqueo y tenencia, nunca llegaron.

Parece que Vargas saldrá a negar todo, que “no existe el tal faltante…”, y con eso todo mundo quedará contento, aunque delegaciones, como la de Santiago Papasquiaro, que anunció en otro medio que está en riesgo de cancelar sus servicios por falta de lo elemental para operar.

Obvio, Marcos saldrá a querer anular nuestro dicho, por lo que esperamos que se muestre el depósito de más de 60 millones de pesos que se han recaudado para la institución en 2024 y lo que va de 2025.

No apostamos nada, porque no nos gusta ser oportunistas ni ventajosos en materia deportiva, pero este domingo veremos un gran partido y la coronación de las Aguilas de Filadelfia.

Un tricampeonato en la NFL para los Chiefs de Kansas sería cosa de otro mundo. Solamente que los árbitros salgan con su batea de babas como sucede acá en México que, por un lado el América anda bien en el reciente campeonato, y pudiera ganar el cuarto, pero de ganarlo en buena lid. Solo que, hagan lo que hagan, siempre van a cargar con el robo de los últimos tres títulos.

No creemos que allá suceda lo mismo, pero ocurre siemipre en cualquuier deporte y en todo el mundo, donde manda el poderoso señor Don Dinero, de modo que tampoco podemos descartarlo, encima de eso, seguimos yéndole a las enormes Aguilas.

Los expertos sostienen que el chamaco Patrick Mahomes volverá a salir inspirado y resuelto a darle el título a los rojos de Andy Reid, pronósticos que Jalen Hurts y su cuadro intentarán echar por tierra y tirar las apuestas en los casinos del mundo.

Tiene razón la Secretaría de Turismo de Sinaloa, aunque la guerra fratricida entre miembros del CO no ha cesado, hace varias semanas que no se produce algún maltrato a los turistas que se dirigen al puerto de Mazatlán.

Se pudiese hasta considerar normalizada la tranquilidad en los caminos al puerto, pero por esa razón mucha gente de La Laguna, Coahuila y Nuevo León prefieren no exponerse.

Ojalá que pronto se supere esa triste y lamentable eventualidad generada por el choque entre dos bandos fraternos.

Merecen nuestra mejor vibra, porque la industria sin chimeneas, tanto de Mazatlán como de Durango cruza por su peor temporada, solamente comparable con la pandemia que también modificó el comportamiento humano.

La reducción de recursos federales en el tema de salud plantea una situación más que complicada para la población en general.

Y no solamente para quienes pasan por una enfermedad en estos momentos, o quienes tienen un padecimiento crónico, sino para quienes recibían atención en algunas instituciones como el IMSS o el ISSSTE, en las cuales son conocidas públicamente las limitaciones que ya tienen actualmente en cuanto a disponibilidad de medicamentos, así como la oportunidad de los servicios que prestan, debido a que ya se encuentran saturadas.

Ante tal situación los pacientes optaban por acudir a centros, hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud, al igual que las personas que no tienen acceso a servicios como los mencionados anteriormente, pues antes de que se terminara el primer mes del año, se encontraron con los efectos de los recortes presupuestales, que de inicio ya obligaron a una reducción en los servicios que se prestaban anteriormente en temas tan importantes como la atención a las personas que padecen cáncer.

En el caso del Centro de Cancerología, ya dio a conocer algunas limitantes en sus servicios, debido a la falta de recursos. Se trata de un tema sensible el de la salud, pues si ya desde hace tiempo enfermarse puede considerarse casi un lujo para quienes a pesar de tener bajos recursos económicos, se ven en la necesidad de adquirir medicamentos que con frecuencia no tienen las instituciones del sector salud, ahora las cosas se complican más, pues parte de la atención médica especializada, como la que se proporciona en el Cecan, quedará fuera de su alcance.

Ahora falta cuestionar ¿y los servicios de salud como los de Dinamarca cuándo apá?

