+ Y cómo son los “trolles”, pues invisibles

+ Y cómo se pueden identificar, pues fácil

+ Paliza histórica de Águilas a los Chiefs

“Si vas subiendo, no pises a nadie, porque quizá te lo encuentras más arriba…”

Anónimo

Si usted quiere saber quién de los muchos que saturan las redes es bot o troll, entre a su cuenta y verá que no tiene ningún seguidor, tiene un par de amigos y estudió en la UJED pero vive en Shangai…..COBARDÍA.- Otra de las características de esos “amigos” es que por lo general se mueven con cobardía entre las ramas, o entre las sombras, pero no existen en la realidad, son “granjas” de cuentas falsas que aparecen para ensalzar o destruir a alguien. Son fáciles de identificar…..CAMBIO.- Y dejemos a esos distinguidos cobardones que hagan su labor, pero por lo menos que no nos vean la cara de .endejo y que sigan creyendo que al repetir mil veces una mentira la convierten en verdad. No va por ahí, una mentira aunque la repita un millón de trolles, seguirá siendo mentira por los siglos de los siglos. Amén…..APROBADO.- Han de disculpar, pero con la coronación de las Águilas de Filadelfia acertamos, casi hasta en el marcador. Pasó como un tren por encima de los jefecitos, que se achicaron todos para permitir la gran fiesta a favor de los aguiluchos. El marcador fue 40-22 y pudo ser más gacha la zapatería, pero Jalen Hurts se cansó y abrió un poquito la puerta a Patrick Mahomes, que intentó muchas veces recuperar la vertical, pero se encontró con una barrera de concreto en los grandulones de Pensilvania. La cosa es que los Chiefs con todo y Andy Reid, uno de los hombres más ganadores de la NFL en la historia de la franquicia de Kansas, mordieron el polvo y por cantidades industriales, pues Hurts salió inspirado y nunca lo pudieron detener. Chiefs, para acabar, pasa a la historia del futbol americano en conquistar un título con apenas 28 años y el mero día de su cumpleaños. La aglomeración nos impidió verlo en vivo, pero aún así quedamos en un lugar privilegiado, y es lo que importa. Saludos a todos, incluyendo a los que no nos siguen.

Saludos

