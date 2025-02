El disparo en el pie

La Duda

Por Alejandro Álvarez Manilla

Estados Unidos ha decidido nuevamente imponer aranceles al acero y al aluminio. La justificación es la misma de siempre: proteger su industria nacional de importaciones más baratas. Pero el problema también es el mismo.

En 2018, cuando Trump aplicó aranceles similares, el resultado fue un golpe directo al empleo manufacturero.

Se crearon mil empleos en la industria siderúrgica, pero se perdieron 75 mil en sectores que dependen del acero y el aluminio.

El saldo neto fue de 74 mil empleos menos. Más costos, menos competitividad y, al final, una medida que dañó más de lo que ayudó.

Ahora, México enfrenta la disyuntiva de responder o no con aranceles propios. La reacción inmediata sería aplicar medidas espejo.

Si Estados Unidos cierra su mercado, la lógica dice que México debería hacer lo mismo.

Pero no me queda duda de que esta no es la mejor estrategia. Si los aranceles terminan perjudicando más a quienes los imponen, ¿qué sentido tiene replicarlos? Si el vecino ya se disparó en el pie, México no tiene por qué hacer lo mismo.

La alternativa es clara: en lugar de encarecer nuestras importaciones y afectar a nuestras propias empresas, podríamos aprovechar la situación.

Sin aranceles, nuestros productos se vuelven más competitivos y podemos atraer inversión extranjera que busque escapar de los altos costos en EE.UU.

En un momento donde el nearshoring está en auge, México podría consolidarse como el destino ideal para la manufactura.

Tengo la menor duda de que esta decisión no se trata de una simple reacción política, sino de una estrategia económica a largo plazo.

Mientras unos eligen medidas proteccionistas que ya han demostrado su fracaso, otros pueden optar por la inteligencia comercial.

No me queda la menor duda, responder o no con aranceles es una decisión que marcará el rumbo. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que protegerse a punta de barreras comerciales rara vez funciona.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp