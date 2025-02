+ Llega “Andy” a Durango este domingo

+ Su primera reunión será con José Ramón

+ Vivirá aquí por el resto de la elección

+ Hay orden superior de ganar Durango sí o sí

+ Impropia y excesiva defensa del gobernador

“Vaya habilidad para hablar de progreso, cuando el tema es la madrina que le pusieron a los maestros indígenas…”

Anónimo

Este domingo llega a Durango Andrés Manuel López Beltrán, “Andy” para los amigos, que viene a quedarse y coordinar las campañas de los 39 municipios con una sola consigna: Carro completo…..TÓMALA.- Las paredes escucharon que una tal Claudia Sheinbaum quiere Durango a costa de lo que sea, que la orden es ganar sí o sí y que a eso vienen Andy y un montón de personajes importantes, algunos ya están aquí…..ÁNDALE.- Uno de los propósitos morenistas, dicen, es ubicar a cinco o seis activistas en cada casilla para procurar la limpieza en el proceso, no nada más en esta capital, sino en todo el estado. Eso dicen…..LETRAS.- Los maestros indígenas que armaron la rebambaramba en el Centro de Convenciones Bicentenario, sede del gobierno estatal, están que se los lleva la tiznada por la madrina que les obsequió el Jefe de Comunicación Social, que es –dicen- experto artemarcialista, pues como tal no debió maltratar a nadie de los maestros que protestaban, con razón o sin ella, pero protestaban por algo que ya se lo ganaron. El muchacho, aparentemente ducho en el Jiu Jitsu, sabe que el consejo principal de sus maestros siempre es nunca utilizar su capacidad contra alguien inferior en ese deporte, como los maestros indígenas, y que eso debe ser sancionado enérgicamente. El caso es que, lo importante del sainete con los indígenas fue la descortesía con que los recibieron, y por la noche, el Jefe de Comunicación salió con un artículo, que dudamos que él lo haya escrito, por obvias razones, donde habla de los montones de empresas ya aseguradas, pero…nadie duda de eso, quizá sea cierto, pero de lo que hablan los maestros es del maltrato y el no pago de algo ya merecido. Y luego, ruidoso silencio a mi propuesta de aconsejar al gobernador de manera gratuita, puesto que tengo la capacidad alcanzada de más de 50 años de periodista y una licenciatura en Derecho por la UJED, no somos ni nos sentimos superiores a nadie, pero sí con la capacidad para orientar mejor al mandatario. Sobre el mismo tema, el periodista Rafael Herrera Piedra comentó ayer de la sarracina en el CCB que: “El Jefe de Comunicación Social demostró su absoluta incapacidad para el cargo, por tanto, debe ser cesado de inmediato…”. Eso dijo Rafa, pero por la noche apareció un artículo firmado por el citado funcionario que habla, como si supiera escribir, del futuro halagador para Durango con el actual gobierno estatal, pero…eso es revolver a las preñadas con las paridas. Nadie ha hablado del tal futuro, suponiendo sin conceder, sino del desmadre que armaron el Jefe de Comunicación Social y el propio Gobernador al encarar a los maestros indígenas…..TIEMPO.- Ya lo hemos preguntado, pero lo volvemos a hacer, porque no vemos respuesta: “¿Todavía no se entera el Gobernador del desmoder que le están haciendo sus desaconsejadores, todavía no sabe que ya está a la mitad de su gobierno y que no ha logrado algo real como para presumir…?” Son preguntas que, ojalá alguien las responda, pero en conciencia, en un buen ambiente y sin encaboronamientos, para que sea una respuesta valedera…..VISITAS.- Si las antenas no me fallan, y mi bola de cristal no se equivoca, este jueves estará en Durango Jorge Romero Herrera, líder nacional del PAN, que viene a ratificar la candidatura de José Antonio Ochoa…..AVANCES.- El domingo, y en solitario, quizá por aquello de que vale más solo que mal acompañado, Toño se inscribió en su partido para la candidatura y al parecer es el único inscrito…..APROBADO.- Toño entonces, será por el PAN quien le haga frente a José Ramón Enríquez. Quizá aparezca un tercero en discordia de entre Martín Vivanco y Jorge Salum, pero el que sea tendrá que dedicarse a juntarles piedras, solamente…..MÉTRICAS.- Interesante para los que saben de estas cosas la doble concentración registrada esta mañana en el Salón Victoria del Hotel Gobernador y el restaurante Rincón de Analco. José Ramón por un lado y Toño por el otro. Es abrumadora la diferencia de concurrencias a favor del morenista, pero…Ochoa pudo reunir, con la autorización del B-1 o sin ella, a varios priistas de élite que juraron ir con su causa hasta sus últimas consecuencias. Por eso, y Ali Gamboa qué ondas, a dónde me la van a mandar. Ya no entiendo…

Saludos

