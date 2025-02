+ Termina vigencia de mi oferta de trabajo

+ Nadie la ha aceptado y tampoco rechazado

+ El barco tricolor sigue ladeándose a medio río

+ Lety Herrera pierde el viejo liderazgo tricolor

+ Arrecia duro el tsunami moreno en la entidad

“Sólo por hoy: No te enojes, no discutas, no te preocupes, ten paciencia, da gracias a Dios, sé feliz con los tuyos, y si todo sale bien, repítelo mañana…”.

Pilar Madrid

Hice una propuesta de trabajo al gobierno estatal, aunque pareciera que sería por tiempo indefinido, la realidad es que la oferta termina este sábado por la noche sin safo y sin nada porque no he recibido ninguna respuesta ni positiva ni negativa…..GRATUITO.- Me anoté como aspirante a consejero del mandatario estatal para intentar ayudarle a que se cometan menos burradas. Aclaré que no pedía un peso de sueldo, pero sería mi condición la que le quitó atractivo a la sugerencia, dado que mi papel lo desempeñaría de forma gratuita, sin percibir un quinto, pero…ahí es donde la puerca torció el rabo. Propuse trabajar sin sueldo pero con la condición de que se corriera a esa bola de buenos para nada que lo desaconsejan…..CORREDERO.- Alguien pregunta qué pasó con los varios funcionarios estatales que estuvieron en la reunión del CECyTED, entre ellos el # Adame, Héctor Vela y Cuauhtémoc Armas, entre otros, pues no faltan los que aseguran que cuando vieron que estaba ardiendo Troya prefirieron poner tierra de por medio y a paso apresurado abandonaron el Centro de Convenciones Bicentenario. El caso es que, en la zarracina con los maestros indígenas el gobernador se quedó solo, con un grupo de escoltas, pero muy pobre. Tan pobre que la avalancha indígena arrastró con todos. Se los llevó de corbata, incluyendo al titular de Comunicación Social, que por lo mismo sacó algunas de sus llaves prohibidas y desanimó a algunos de los protestantes, pero los calentó a todos que, ya montados en gastos se apoderaron durante varios minutos del CCB, para lo que arrasaron todo a su paso. Lo demás ya lo conocimos, que a pesar de los soplamocos que abundaron, aquello no se agravó, no llegó la sangre al río, pero estuvo muy cerca. Ahora, lo último es que el titular de Educación trató de sobornar públicamente, delante hasta de los mismos maestros indígenas, a su abogado para que abandone la causa y se vaya a disfrutar a pierna suelta. Ahora más que nunca se antoja necesaria mi presencia en esa asesoría, pues es una tras otra, tontada tras tontada, porque en materia legal un laudo es una decisión inamovible. Tiene que ejecutarse, y si el juez ordenó el pago a los indígenas, debe pagárseles, gústeles que no. Que el famoso Galdino Torrecillas descuidó y perdió el juicio, quizá también a propósito, pero…el asunto no tiene reversa, se les tiene que pagar, o tendrán las barricadas afuera de la SEP por tiempo indefinido…..APLAUSOS.- Está científicamente comprobado que el sistema vial de “uno por uno”, existente en diversos cruceros de la capital, es por demás positivo, por tanto, creemos que debe generalizarse lo más posible, porque siguen existiendo cruceros en los que el tránsito es muy lento para un lado y muy ágil para el otro. El que escribe está de acuerdo en que se generalice en lo más posible…..AVANCES.- Jorge Romero Herrera, líder del Partido Acción Nacional, vino, habló y en el supuesto llegó a cierto acuerdo privado, por tanto posible a variar, con alguien que pudo ser Esteban para que la fórmula edilicia la encabece José Antonio Ochoa y, de ser así, Alicia Gamboa repetiría, por lo menos en la candidatura igual que Toño. Los expertos empiezan a ver preocupados el ruidajo “interno” que se carga José Ramón Enríquez y que lo ha fortalecido en la punta de las posibilidades de victoria del primer domingo de junio. Andy López llega a Durango este domingo y vendrá a quedarse, ya les hemos comentado, igual que otros dirigentes nacionales de Morena que ya están aquí debidamente instalados. Miente quien diga que “andan buscando casa para Andy…”, nadie anda buscando nada. La tienen lista desde hace días, de modo que la victoria empieza a verse a la distancia, y también a notarse en la movilidad de unos y la pachorra de otros. Pareciera que el triunfo nada más les interesa a los morenos, que siguen en ascenso, mientras el equipo de Toño ni siquiera ha asomado la cabeza…..ÉPALE.- El supuesto liderazgo de Leticia Herrera en Gómez Palacio se está diluyendo entre tanta metida de choclo, que incluye aparente demanda por secuestro de quien fuera el chofer de la señora presidenta Sergio Grijalva. No es cualquier cosa el señalamiento contra la jefa de la comuna, sino incidentes que pueden llegar a la configuración de varios delitos del orden penal. Si no hace algo positivo doña Lety se le viene el mundo encima y los astros seguirán alineándose hacia Betzabé Martínez en Gómez y Flora Leal en Lerdo, sin olvidar que Morena quiere todo, el zapato completo en los 39 municipios, hacia donde dirige sus acciones, mientras sus adversarios no le encuentran todavía la punta a la madeja. No hay visibles prospectos tricolores ni panistas que preocupen a Morena, quizá por esa misma realidad los otros estarían abandonando poco a poquito las tres plazas más importantes de la entidad. ¡Así es…!

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp