Caravanas de la Salud no acuden a las Quebradas

Existen muchas quejas en la zona de las Quebradas, debido a que desde el año pasado no van las caravanas de la salud para brindar atención médica a los habitantes de las distintas comunidades, señaló el diputado Héctor Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.

“Desde noviembre del año pasado estas caravanas no han hecho recorridos y hay muchas quejas ciudadanas porque no se da seguimiento a enfermedades como diabetes, hipertensión, el tema de la planificación, vacunación”, dijo el legislador, al indicar que el gobierno estatal ha manifestado que no tiene recurso suficiente para hacer estos recorridos y que se normalizarán hasta marzo.

Ante esta situación, el diputado consideró prioritario que continúen las visitas a la Zona Sierra, a la región de las Quebradas por parte de las caravanas, pues actualmente no se tiene el medicamento que necesita la población, para recordar que hay muchas comunidades que no tienen doctores y que el Centro de Salud más cercano a veces está a 8 horas de distancia.

Añadió que las caravanas pueden llevar medicamentos, sobre todo para tratar enfermedades a las que se les tiene que dar seguimiento, como diabetes, hipertensión, seguimiento a mujeres embarazadas, que se quedaron sin medicamento desde hace meses, para recordar que son más de 8 municipios que están sin visitas de estas caravanas, pues van solamente las federales, pero no las estatales que cubren la zona noreste del estado.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp