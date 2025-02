+ Sé cómo se las gasta Esteban, tengo miedo

+ Me acusa de la “guerra negra” sin pruebas

+ Están nerviosos por ventaja de Enríquez

+ Floridas mentadas en Radio Universidad

+ Esteban insiste en la candidatura para Ali

“Solo el imbécil que camina en sentido contrario

pregunta por qué los otros son tan tontos…”

Anónimo

Sé cómo se las gasta el gobierno, tengo miedo, temo por mi vida y por eso voy a quejarme a la Secretaría de Gobernación para que me brinde la protección a que tengo derecho…..TÓMALA.- La afirmación no es nuestra, ni de Contacto Hoy, sino de Marcos Pérez Calderón, originario de Puebla y jefe de Campaña de José Ramón Enríquez, quien añadió: Antier Esteban denunció que había “guerra negra” en su contra y que “son unos poblanos los que están haciendo todo…”, dijo el mandatario, por lo que le respondo: “El único poblano que está trabajando en el equipo del doctor soy yo, no hay más poblanos, de modo que no debe generalizar y si tiene alguna prueba en mi contra, que la presente de inmediato…”, repitió Pérez Calderón…..ÁNDALE.- Tengo miedo, dijo Marcos más adelante, pero de ninguna manera dejaré de hacer mi trabajo por la intimidación que me está dirigiendo el gobernador. No entiendo por qué está tan nervioso el jefe del Ejecutivo, será por los 15 ó 16 puntos que tan solo con la campaña interna ya le saca Morena a los demás partidos, incluyendo PRI y PAN, dado que lo bueno se verá en la campaña formal. Ahí Enríquez, por si fuera poca la ventaja, despegará hasta alcanzar un triunfo inobjetable, quizá esa sea la razón por la que el gobernante está repartiendo culpas de forma irresponsable…..CAMINO.- Voy primero a Gobernación, pero si encima de eso sigue el hostigamiento, con pena y todo tendré que proceder contra Villegas. Conozco la ley y sé que está a mi favor. Si insiste el gobernante, entonces sí tendré que defenderme…..NÚMEROS.- No gustó mucho a la palomilla que Enríquez haya convocado a rueda de prensa para informar de sus logros en la alcaldía capitalina. Ayudantes de Jose Ramón mostraron gráficas de lo realmente hecho, y explicó el tema de las luminarias, sobre lo que aseguró que fue algo legal, aprobado por diversas instancias estatales y municipales. Para algunos fue caer en el juego de los de enfrente…..ALTO.- Hace tiempo nos hubiera gustado no acordarnos del gobernador, no escribir nada sobre él y su administración, mucho menos decirle sus verdades, porque a nadie nos gusta que nos las digan…la neta. No se dejan ayudar, no hayamos ni cómo voltear la mirada hacia otra parte, porque la comunicación siguen dirigiéndola con las extremidades, por no decir que con las patas, pero…así le gusta el manejo de medios al jefe, cada quién…..FUERA.- En la Universidad Juárez se está dando un corredero de gente nunca antes visto, entre ellos varios comunicadores que, de pronto, les cerraron el micrófono en Radio Universidad. Ya el tema generó una reacción jurídica en bloque que, si no le dan reversa, tendrán que desembolsar una buena lana y lo peor, el mensaje con que Comunicación estatal ordenó el cese de varios comunicadores: “Se agradece mucho tu aportación a Radio Universidad, pero “ya sabes quién” te manda decir, con todo respeto, “que te vayas a chingar a tu madre…”. El grupo desempleado está afinando los detalles para la demanda que puede ser colectiva o en lo individual y que le costará algo de billetes a la saqueada máxima casa de estudios. Ahora, tratándose del tema, lo diríamos rápido: No le faltaba nada a Radio Universidad para seguir siendo la primera y única estación de radio cultural en Durango, no había ninguna necesidad de quitar a nadie, y mucho menos con la delicadeza con que lo hicieron, mentándoles la madre de parte del jefe de Comunicación Social estatal. Insisto, no hallamos cómo buscar otros temas y no precisamente estatales, pero…nos borran en automático cualquier posibilidad de hacerlo. Miren que la UJED sí cambió de nombre a Universidad Juárez del Gobierno del Estado…..S.O.S..- Los que saben sugieren que el gobernador, como primer priísta en el estado, insiste en poner a Ali Gamboa en la candidatura común de PRI y PAN, aunque…Toño Ochoa está haciendo su parte para alzarse pronto con la candidatura, y de no poderse por el PRIAN, de menos ir con la franquicia panista, que luego ofrece un poquito más que el Tri y pues, la mera verdad, quién sabe, pero mientras Enríquez sigue haciendo escándalo y subiendo en las tendencias, aunque no faltan los detractores, como siempre pasa, que no lo quieren ni lampreado en huevo.

