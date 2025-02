+ Muere a diario casi un motociclista en Durango

Todos los días, o en el mejor de los casos, casi todos los días, muere un motociclista debido a las lesiones sufridas en incidentes viales. Unas veces por culpa propia, otras no, pero el índice fatal no cede…..REACCIÓN.- Alguien, la autoridad o los clubes de motociclistas, debían estar preocupados, pues no se sabe quién de ellos sigue, pero tiene que hacerse algo para evitar esas bajas lo más posible…..HONOR.- La fraternidad amante de las jacas de acero, de la mano de la autoridad vial, debía sentarse a la mesa y empezar a ver cómo frenar la exagerada cantidad de muertes debido al uso del biciclo, aun y cuando entre ellos existen códigos en los que admiten la muerte arriba de la jaca, y la consideran hasta cierto tipo de honor, aunque todos dejan una estela de luto insuperable para sus familias. Algo no funciona en la materia, o no está reglamentado el orden o les valen los reglamentos, pero alguien debe hacerles entender, dicho con todo respeto, que no son de hule. En una derrapada leve el muchacho va a estrellarse de cabeza contra algo sólido y, en ocasiones mueren en el mismo lugar, en otras fallecen horas o días después en el hospital debido a su fervor por la moto…..ORDEN.- Los motociclistas, en todo momento van a ma.res por cualquier rumbo y lo rebasan a uno, casi siempre, por la derecha, sin preocuparse por lo que pueda venir. Luego, cuando el semáforo está en rojo, llega un motociclista por la derecha y se posisiona del primer lugar para arrancar cuando venga el verde. No respetan a nada ni a nadie, a pesar de que su pellejo está de por medio. El que escribe piensa que el solo subirse a una motocicleta conlleva un altísimo riesgo mortal, que el conductor debe extremar precauciones para salir bien librado en todo momento, pero…no lo hacen. Quién sabe qué piensan como para ir haciendo “eses” y adelantarse al automovilista que transita en regulares condiciones. Los automovilistas muchas veces no distinguen por la noche un camión que está descompuesto o que va a velocidad moderada o lenta, y si se trata de un motociclista, menos, pues no lleva las luces suficientes como para advertir su presencia y hay ocasiones en que les es imposible frenar. Luego, los “intrépidos” andan como alma que lleva el diablo y no pocas veces con cero luces o reflejantes. Esa es la razón de tanto atropellamiento, pero ni así entienden. Esta no es la primera vez que tratamos el tema, lo hemos escrito varias ocasiones, pero ellos insisten. Y no hemos tratado la afición que en la mayoría de los casos tienen los motociclistas, que van a Navíos, por decir algún punto, se ponen hasta atrás con dos tres “caguasakis” entre pecho y espalda, y cuando llegan a la ciudad de regreso, a curársela en el primer expendio que encuentran. No entiendo por qué hacen eso, si luego uno no puede valerse por sí mismo en condiciones normales, mucho menos alguien se va a cuidar adecuadamente con tanto alcohol encima. Subrayar que muchos de los incidentes motociclistas se originan en la cerveza, entonces porqué tomarla como cosaco y luego agarrar carretera…..ZAFIS.- Es cierto, uno con su vida puede hacer hasta un papalote, si se da el caso y en un momento dado ninguna razón tendría lo que estamos platicando, porque no tiene otro propósito que evitar los accidentes que nos están costando casi una vida diaria promedio. Creemos que alguien debe decirlo, pero encima de eso, si la muchachada motocicletera considera que debe mantener sus costumbres de fin de semana, adelante y pasemos al siguiente tema de la orden del día…..ACCIÓN.- Otra vez proponemos a la autoridad vial que estudie y concluya en la generalización del sistema vial “uno y uno”, en el que pasa primero quien llegó primero a la boca calle. Es el sistema más justo para celeridad de la vialidad y, sobre todo, para los que tienen alguna prisa, dado que en ocasiones caen a cruceros absolutamente injustos en donde nada más avanzan por un lado y por el otro nada más viendo. Ese sistema, les recuerdo, es el que mejores resultados ha dado en los Estados Unidos y por eso está instituido en toda la unión. Claro, hay que respetar las grandes avenidas con una mayor circulación, porque en esas lleva la preferencia quien transita por ellas. ¿Cómo ven?

