Lamenta regidor que no se atienda origen del problema de indigentes

La situación que se presenta con las personas en situación de calle, con las agresiones que han cometido, refleja que no se atiende el origen de este problema, que en gran porcentaje es el excesivo consumo de drogas, que hace que mucha gente se dedique a la indigencia y tratar de sobrevivir, pero lo hacen causando ilícitos, dijo el regidor Jorge Silverio Álvarez.

Al referirse a la situación que se presenta con los indigentes, puntualizó que en estos momentos ya no se sabe qué hacer con ellos, especialmente por la situación que se presentó en días pasados, para señalar que “simple y sencillamente no se está atendiendo el origen de esto, que en un gran porcentaje, no tenemos la menor duda, es el excesivo consumo de drogas”, dijo

Agregó que mucha gente de bien empieza a perder la cordura al consumir drogas, y esto hace que se dedique a la indigencia y con ello a tratar de sobrevivir, pero lo malo es que causan ilícitos, como pequeños robos e incluso, en situaciones mayores como el caso que pasó hace unos días en la avenida 20 de Noviembre.

Al mismo tiempo, recordó que hace unos meses se planteó realizar mesas de trabajo para atender estos temas, “pero se quedaron el tintero, ya no se les dio seguimiento, iban a estar varias direcciones involucradas y pues no, simple y sencillamente se quedó en buenas intenciones”.

Ahora que vuelve a rebotar el asunto, añadió el regidor, se empieza a tratar de decir que todo va bien, que se van a tomar las medidas necesarias, “pero a 6 meses de que termine la administración, difícilmente veo que se dé solución a esta problemática”, aseveró el regidor, al considerar que debe legislarse acerca de esta situación, pues aunque se dice que el padrón de personas en situación de calle ha disminuido, de poco sirve si los que están son cada vez más violentos.

