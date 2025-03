+ El Universal dice que MC supera al PRIAN

+ Morena avanza como cuchillo en mantequilla

+ ¿Y cómo avanzó MC si no han hecho ni un baile?

+ La oposición está moralmente desecha, dice estudio

+ La nueva regla del nepotismo tumbará a varios

“Mi tiempo es sagrado, no lo desperdicio viendo vaciladas…”

Anónimo

Esta tarde ando un poco desconfigurado como para mantener la vertical, pero ya encontramos tema para compartirles: El partido en el poder conserva una ventaja significativa en la intención del voto, mientras la oposición se encuentra electoralmente fragmentada, dice Buendía & Márquez para el periódico El Universal. Luego de la elección presidencial intermedia Morena continúa consolidándose como la principal fuerza política del país. Los datos muestran que Morena encabeza las preferencias electorales para la Cámara de Diputados con un margen considerable sobre sus adversarios. Ante la pregunta sobre intención de voto para diputados federales, 46% de los encuestados prefieren al partido guinda, mientras el 21% no ofrecen respuesta. ¿Y qué tiene qué ver la elección de diputados con la Navidad?, pero sigamos…..NUMERITOS.- En la tabla de mediciones señala que Morena tiene una intención del voto del 46%, en tanto que el PAN aparece con 7 puntos y 8 del PRI, pero Movimiento Ciudadano figura con 10 unidades y el más fregado numéricamente es el PT, que apenas califica con un paupérrimo 3%. Ya se la saben sobre nuestra opinión de las encuestas, por lo general vienen cuchareadas para que aparezca Fulano arriba y Zutano un poquito abajo, y por lo general las encuestas señalan la realidad del momento. Son herramientas que sirven a los cuartos de guerra para acelerar o frenar en el camino o para redirigir sus actividades. En el caso, lo único indiscutible es que concretamente en la disputa de la mayoría de los municipios, además de la de la capital, Morena es la que está muy avanzada. Es que es el único partido que le ha dado movilidad a la cosa política, no se ha enfrascado en la distracción de los demás en que no hallan. Incluso a este día, PRI y PAN no han podido hallar un punto de acuerdo para ir en candidatura común. No entendemos qué hizo MC para rebasar a PRI y PAN, si tampoco han podido acomodarse con alguien para la candidatura. Todavía en este momento tienen dudas y el reloj sigue avanzando…..ENCONTRONAZO.- Sugieren los números que nos brinda El Universal, que la madre de todos los .hingadazos estará entre José Ramón Enríquez y José Antonio Ochoa, que el único que le puede plantar cara al Doc es Toño, pero los tricolores siguen sin entenderlo, mucho menos sin aceptarlo, y sostienen su proyecto de ponerle piedras en el camino. En pocas palabras, no hay acuerdo entre blanquiazules y tricolores, aunque el único inscrito para salir a dar la cara es Toño quien, sin embargo, también ha perdido algo de vigencia, no mucha para ser precisos, pero ha dejado que Enríquez se le vaya por piernas y mientras Joserra y Morena siguen sumando adeptos, especialmente en la campaña de inscripción masiva. Se han unido muchos ciudadanos que estaban en otros colores y que no solo refuerzan al partido guinda, sino que desfuerzan a los contendientes…..ASEGUNES.- Sabrán más de cuatro que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que estará en Durango en cuatro ocasiones en las próximas semanas. Y no seamos ingenuos, ¿a poco se creen que viene a poner obras en marcha y a anunciar nuevas inversiones? Subrayar, sin embargo, que no hace mucho la propia jefa de la nación emitió a sus cercanos órdenes terminantes para que en Durango se gane el “carro completo”, que aparentemente ya estaba en desuso, pero que lo quiere de cualquier manera el Movimiento de Regeneración Nacional…..FUERA.- La cuestión es ver cómo sortearán más de uno la ley aprobada ayer en la Cámara de Diputados, en que familiares directos están impedidos para asumir algún cargo público, algo que se llama NE PO TIS MO. Y para no molestar a nadie, solamente diremos que Susy Torrecillas estaba empeñada en suplir a su esposo el alcalde de Lerdo, Homero Martínez. Si era pasión, vale más que se le vaya olvidando, y así otros casos inocultables sobre los que ahí muere, nos resultan algo intramusculares…..MUERTE.- El terrible accidente ocurrido anoche sobre la caseta de cobro de Garabitos, en la “súper” a Mazatlán, confirma que la diseñaron algunos maistrines que nunca supieron calcular descensos y sobre todo el punto donde la colocaron, dado que está a unos metros luego de una larga bajada que trae a todos a velocidad crucero y, ahí está la desgracia, hay casos en los que el conductor no puede frenar o ya se le acabaron las balatas, de modo que le resulta imposible detener la marcha de su unidad nada más por gravedad, pues el descenso es mucho y en casos de emergencia no debe haber nada que se interponga en la loca carrera de un trailer, como sucedió anoche. En otros términos, lo que queremos decir que la supercarretera es una verdadera porquería en la que, además, hay que pagar y las más altas tarifas de México.

