+ Importan los 29 capos que se llevaron, pero…

+ Habrá que pensar en los que ya pidió USA

+ Y la orden de revisar a nuestros políticos

+ Gotas oftálmicas pueden causar hasta la muerte

+ Ya son más los que quieren ayudar en Cecan

“En el momento que entren en vigor las reformas por no reelección y contra el nepotismo, empezará la debacle de Morena”

Anónimo

Lo importante no son los capos que se llevaron, sino los que faltan y que les tienen echada la medida los agentes gringos en nuestro país. Los 29 entregados ayer no satisfacen del todo a Donald Trump, quiere más y vendrá por más…..ACCIÓN.- El tema es que, sin violar nuestra soberanía. Sin poner un pié en el país vecino, anoche el Gobierno de México entregó a la DEA a 29 capos que hace tiempo venían exigiendo los güeros, pero como decimos, no son los 29 lo importante, sino lo que se teme…..AGUAS.- Los propósitos de Trump son desmesurados, muchos pues, cree que son muchos más los que han invadido los Estados Unidos con fentanilo. Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum propuso que en las redadas le den un pellizco a las bandas chinas, que son las que han abastecido de los químicos necesarios para fabricar esa droga, y que son tan culpables como los narcos mexicanos y canadienses. El caso es que por la noche un avión salió con el preciado cargamento para los Estados Unidos, con lo que la propia jefa de la nación se contradijo, pues al final la policía americana recibió a los pretensos, y de nada valieron varios amparos que de manera tardía se giraron para evitar la extradición, porque los hubo que intentaban hacerlos efectivos cuando la nave ya estaba en vuelo y ya nada se pudo hacer. Aunque, lo peor no es eso, lo peor es lo que viene…..CARAMBOLA.- Una vez terminada la exportación de capos mexicanos, la Unión Americana pedirá a muy diferentes políticos que de una o de otra manera han estado ligados a los distintos cárteles que operan en México, y el día que pase eso quizá ocurra lo que pronosticó Ismael “Mayo” Zambaza, el colapso total…..CUIDADO.- Trasciende hoy que una marca de gotas oftálmicas que se usan para la lubricación de los ojos está causando hongos y contaminando los ojos y, además, pueden causar la muerte en casos extremos. No entraremos en detalle sobre el nombre de las gotas, solo decir que vienen en un empaque verde con rosa. Si usted o alguien cercano a usted las está usando, suspéndalas a la mayor brevedad y acuda con su médico para cerciorarse de que no le han afectado. El laboratorio que las produce asegura que hasta ahora nadie de los usuarios de sus gotas se ha quejado de alguna molestia y se han repartido por todo México, pero la FDA, que en cristiano quiere decir Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos, pero cuyas resoluciones tienen vigencia prácticamente en todo el mundo, insiste en que no deben usarse más, al menos mientras se retira el lote contaminado…..APLAUSOS.- Platiqué ayer sobre los propósitos sin fines de ninguna especie por ayudar a los niños y adultos con cáncer, lo que ya está despegando. Mario Medina, su visible promotor, asegura que ya tiene el respaldo de muchos más duranguenses que han abierto su posibilidad de entrarle a la complicada empresa, de modo que…va bien y se pondrá mejor. Más aplausos…..ALTO.- Nada tiene qué ver que los integrantes, o algunos de los que conforman la pandilla “Yepes”, sean sobrinos de la lideresa Carmen Ortiz Parga, que por eso ellos se sienten intocables, y que, en el caso del martes pasado, los lesionados fueron los que empezaron el borlote que acabó en tragedia, y su dicho lo respaldan con un video que confirma lo contrario a lo que se creía. Ya lo vimos y aunque está un poco borroso, parece que sí fue la víctima la que la hizo de jamón, aunque de ninguna manera se justificaba la reacción en montón y con diversas armas blancas. Lo demás está en manos de la autoridad…..LEYES.- Ayer se registró un desagradable encontronazo en la Cámara de Senadores entre el líder Gerardo Fernández Noroña y la sonorense Lily Téllez, en el que la ex conductora de televisión utilizó un megafono para usar después de su tiempo en tribuna. Aquello generó una intervención violenta de otra senadora que le arrebató de mala forma el aparato y se lo llevó, y el líder perdió la figura. Hizo un sanquintín que parecía niño que le acaban de quitar la paleta.

Saludos

