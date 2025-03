Duranguenses no cancelan su viaje al Carnaval de Matlán

Gina Rivas Díaz, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, señaló que no se han presentado cancelaciones de duranguenses para el carnaval de Mazatlán, desde donde reportan que sus hoteles están a un 80%.

En cuanto a la seguridad, reconoció que es imposible garantizarles a las personas que no les pasará nada, pues el riesgo de un accidente o un hecho de inseguridad no es privativo de Sinaloa; “es responsabilidad de cada quien ir o no”, dijo.

