+ Balacera, bloqueos y más broncas aisladas

+ Trump cede un poquito en su locura arancelaria

+ Y ofreció revisar tema por tema impositivo

+ Hoy nuestro peso y mercados marcaron positivo

+ Abre rendija a Durango para que vengan armadoras

“Nunca se te olvide que con la vara que mides serás medido, o sea, el karma en su más pura expresión…”

San Lucas 6:36-38

Durango, una de las ciudades más pacíficas del país, antes del mediodía ya sumaba balaceras, bloqueos, persecuciones y detenciones en el principal centro comercial de la ciudad. Vaia vaia. Y lo que falta…..MEJORÍAS.- Hoy nuestra moneda ganó unos 40 centavos frente al dólar respecto a su cotización de ayer y la mayoría de las Bolsas que perdieron hasta la camisa en las últimas horas registraron tendencias alcistas…..RAZONES.- Todo debido a la bajada de dos rayitas por parte de Donald Trump, quien anunció ayer modificación en los aranceles a México y Canadá y que serían aplicables de manera diversificada. Los automóviles, por ejemplo, tuviesen algún trato especial, aunque no abundó cuáles, qué marcas y cómo sería ese “trato especial”. No seamos ingenuos, Trump y su cerebro económico Elon Musk se toparon en pared, porque por una parte Canadá también empezó a cobrar aranceles a todo lo producido de aquel lado de la frontera gringa. China también hizo una serie de movimientos arancelarios y México anunciará su reacción este domingo en el Zócalo capitalino. No ha trascendido cómo responderá nuestro gobierno, pero por lo pronto la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que responderá con medidas semejantes. Aunque alguien vaciló al advertir un sobreprecio en la droga, pero que así será en todo lo demás. Lo confirmaremos el próximo domingo, de modo que la locura de Trump y Musk no precisamente les está resultando como esperaban, sino todo lo contrario…..ESPERANZA.- Ayer dijo que quiere en los Estados Unidos todas las armadoras de autos eléctricos, para que generen economía e impuestos en la Unión Americana, pero su modificación a la decisión de aumentar los impuestos de manera generalizada no le está resultando como esperaba, de modo que tiene que meter reversa y eso abre las puertas de la esperanza a Durango para que, al final, puedan venir las armadoras con las que se estaba en pláticas y que tuvieron que suspender todo hasta que no se aclaren las locuras trumpianas…..PATADAS.- Medio se apagó el asunto de siete jugadores de la categoría de Expansion en el Futbol Mexicano en proceso de expulsión por haber participiado en amaño de partidos, pues todavía no se silencia aquel escándalo cuando trasciende que otro jugador, pero de la máxima categoría, ha sido hallado culpable en prestarse para que ganara tal o cual equipo. Vaya vergüenza en la que ha derivado nuestro viril deporte, que parece un juego de mafiosos negociando con la pistola en la mesa y en el que gana no el mejor, sino el que le mete más dinero. O pregúntenle al América que lleva tres fraudes seguiditos y parece que va por un cuarto, pues en el supuesto las negociaciones empezaron desde que terminó el pasado torneo….. ASEGUNES.- Siempre, de manera invariable, hemos sido solidarios y empáticos con las causas de la mujer abanderadas el 8 de marzo, y esta no será la excepción, pero eso de que las autoridades, incluyedo a las universitarias, digan que “no habrá represalias…” no es otra cosa que la invitación abierta a delinquir, a hacer lo que sea y si se traviesa un reportero o reportera, matarlo, al cabo que no habrá represelias. Aparte, si la marcha es controlada por el mismo gobierno, por qué permitirles que hagan lo indebido. El asunto no huele, apesta a complicidad e incitación al desmadere. Ali Gamboa, priísta ella, tiene más sentido común de las cosas en torno a las razones de ese tipo de marchas y propone que hagan, digan y griten lo que quieran, que se echen una maroma de ser necesario, pero que no desquiten sus pesares contra la infraestructura urbana, que de por sí está por los suelos, y con esos desmaderes. Ella pide, incluso, que se sancione a quien viole la ley, y es lo correcto, así lo dicen nuestras reglas. Otra cosa, por sí solo deleznable es la realidad que comentó ayer Julieta Hernández Camargo, que cada diez minutos muere una mujer por cuestiones de género en el mundo, por el solo hecho de ser mujer. Un lastre imposible de soslayar que un hombre llegue a odiar tanto como para quitarle la vida a su compañera, esposa, novia o amiga. Es contranatura, tampoco va con nosotros y de ninguna manera debemos permitirlo como sociedad. Hay que hacer todo lo que sea posible para acabar con esa aberración en la que los varones quisieran acabar con nuestras compañeras de viaje, aunque por unos salvajes pagamos todos, porque en las protestas todos somos cortados con la misma tijera y eso no cabe en ningún supuesto, pero en fin.

