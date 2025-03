Reconocen “infiltraciones” en marchas feministas

Grupos hacen actos de iconoclasia que no todas las mujeres apoyan: Activista

La presidenta de la Asociación “Sí Hay Mujeres en Durango”, Julieta Hernández Camargo, reconoció que hay grupos de choque que ingresan a las marchas feministas haciendo actos de iconoclasia, mismas que no todas las mujeres que marchan las apoyan.

Indicó que en especial se trata de un grupo de encapuchadas llamadas “Bloque Negro”, las cuales no han podido ser identificadas y que son las que van al frente a la hora de romper vidrios o hacer pintas en los edificios; “particularmente yo no hago iconoclasia y no la apruebo, pero respeto”, puntualizó.

La activista por los derechos de la mujer aclaró que no se trata solo de actos vandálicos, sino de una forma de protestar por la rabia que da la falta de respuesta de las autoridades, tanto de gobierno como escolares, de atender la creciente ola de agresiones físicas y sexuales contra las mujeres.

Aceptó que grupos como el mencionado buscan directamente hacer estos actos e incluso son las que se han puesto agresivas cuando algún hombre rompe la valla separatista; “yo no hago iconoclasia, pero respeto que hay tantos grupos como mujeres existen, y cada uno decide cómo protestar”.

Hernández Camargo ahondó en que este sábado se esperan hasta 5 mil mujeres marchando por toda la avenida 20 de Noviembre a partir de las 5:00 de la tarde, para concluir en la Plaza IV Centenario, donde se llevará a cabo una manifestación frente a los Tres Poderes, que concluirá con una “antimonumenta”.

