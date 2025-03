TRES MESES DESPUÉS, NO HAY RESPONSABLES POR MUERTE DE MARSH

El 30 de noviembre Marcela Alcázar “Marsh”, cineasta duranguense de 33 años, falleció luego de acudir a una terapia de sanación donde se le aplicó Kambó, una sustancia emanada de ranas, aplicada por un supuesto sanador.

Pero a tres meses de esa desgracia, la Fiscalía todavía no tiene los resultados de los exámenes toxicológicos y, por ende, no hay orden de aprehensión contra el chamán o el centro de sanación por esta situación.

La fiscal Sonia de la Garza, reconoció que todavía se están llevando a cabo las correspondientes pruebas de laboratorio para conocer si fue el veneno extraído de las ranas el causante de la muerte de la joven.

La funcionaria estatal manifestó que, hasta el momento, se desconoce el paradero de Jonathan, quien se dio a la fuga el mismo día luego de aplicar el Kambó en la piel de Marcela.

“No va para largo, sí se está investigando, pero los laboratorios en Durango no tienen esa tecnología”, dijo, y aceptó que la familia de Marcela sigue acudiendo a la Fiscalía constantemente en espera de resultados.

