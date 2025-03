Arzobispo en contra de vandalismo por 8M

Atacar la Catedral nunca será justificado, afirma

El arzobispo de la Arquidiócesis de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, consideró que la iconoclasia que se hace contra la Catedral cada 8 de marzo es injustificada, esto ante la inminente realización de la marcha del 8M el próximo sábado, en la que se espera la participación de 5 mil mujeres.

“Ninguno de nosotros tenemos el derecho a causar destrozos e invadir propiedad privada, esos destrozos no son justificables y eso no se negocia” indicó el prelado, quien agregó que no solicitarán apoyo especial del gobierno, ya que salvaguardar a los ciudadanos es su obligación.

“Que la autoridad nos cuide es su trabajo, aun cuando no se lo pidamos. Generar políticas públicas para vivir en paz es su obligación” y agregó que, a su consideración, la autoridad debería fomentar acciones para que prevalezca el respeto y que la gente no vea dañado su patrimonio.

Así mismo, señaló que pedirán a los cielos que las mujeres que causan esos destrozos entren en razón; “rezaremos para que el Señor toque el corazón de estas damas, porque Dios las ama y ojalá que se den cuenta que Dios las quiere mucho. Entendemos que toda vida es valiosa desde su gestación”.

Por otra parte, Armendáriz Jiménez señaló, con motivo de la celebración del Miércoles de Ceniza, que la Cuaresma es una oportunidad para que México recupere su rumbo de paz, ya que actualmente se vive mucha violencia e inseguridad en todo el país, algo que afecta a millones.

Recordó que 2025 fue declarado por el Papa Francisco como “El Año de la Esperanza”, por lo que la labor de la Iglesia Católica es trabajar para seguir fomentando la fe; “que el homicidio baje no basta, hay miedo de viajar, la violencia en la casa duele, pero lo malo es la violencia en la sociedad”.

