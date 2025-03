+ Somos priístas, apoyamos a Enríquez: “Maxito”

+ Es la mejor opción para la alcaldía de Durango, dice

+ Morena, repetimos, viene por todas las canicas

+ Quiere ganar Durango, Gómez Palacio y Lerdo

+ Galván niega, Sonia Yadira acepta los hechos

“Lo que se ve, no se pregunta…”

Juan Gabriel

Somos priístas, pero mi familia está apoyando al Dr. José Ramón Enríquez, porque estamos seguros que es la mejor opción para el Municipio de Durango…..APROBADO.- No lo digo yo, lo dijo el ingeniero Maximiliano Silerio Díaz, quien estuvo en nuestras instalaciones para reconocer la filiación suya y de su familia…..CONECTES.- Tampoco lo dijo “Maxito”, como se identifica al hijo del ex mandatario, pero lo decimos nosotros: El político más cercano a la Presidenta Claudia Sheinbaum en este momento lo es precisamente Enríquez Herrera. Y sobra suponer el respaldo que tendrá del Gobierno Federal en una hipotética victoria el primer domingo de junio…..PRONÓSTICOS.- No es tiempo aún de hacer pronósticos, ni de verle puras cosas buenas a José Ramón. Ahora él encabeza las tendencias del voto, pero tendrá enfrente un importante cuadro que a base de buenas cosas se ha posicionado entre la sociedad, José Antonio Ochoa Rodríguez, de modo que, confirmado queda que la lucha frontal será entre ellos dos. Martín Vivanco, el tercero, podrá hacer su luchita y quizá buscar colarse a las medallas, pero requerirá de una campaña perfecta y que sus adversarios se echen en la hamaca a ver pasar los votos. Será una lucha enconada entre dos, quizá entre tres, pero por ahora punteada por el oftalmólogo, quien todos los días saca una buena puntada y sigue motivando a los ciudadanos que, por ahora, hay que aceptarlo, les vale la cosa política, pero no les valdrá a partir del 9 de abril, cuando entonces sí empiecen los tomatazos en serio y en todas direcciones. Sombreros van a sobrar, eso sí les podemos adelantar, que el resulado será de acuerdo a los aciertos de uno y a las fallas de los otros, independientemente de que el Movimiento de Regeneración Nacional tiene bien claro, porque así se lo ha marcado su secretario Andy, que quieren todo, que vienen por todas las canicas, y en ese todo se encuentran las tres principales parcelas de la entidad: Durango, Gómez Palacio y Lerdo. Ocioso sería mencionarlos, pero los ponemos, para que no se olviden: José Ramón Enríquez, Betzabé Martínez y Flora Leal, a quien por lo pronto ya le quitaron del camino a Susy Torrecillas, esposa del actual alcalde Homero Martínez, a quien el gobernador Esteban, de forma muy respetuosa, considerando la división de poderes, le ha sugerido que se haga a un lado, porque no se vería bien que relevara a su marido en la alcaldía lerdense, y mientras esos tres están picando piedra entre sus compañeros, por la parte contraria nadie ha aparecido saludando a su gente. El mismo caso de acá, que todo mundo supone que será Toño, pero nadie lo ha confirmado. Sí, está registrado en el PAN, pero no en el PRI, y como ya se pasaron los tiempos, la única que les queda es la candidatura común, que obliga a llevar los logos de dos o tres partidos que llevará en la boleta y eso, lo vimos esta mañana con “Maxito”, les cae en la punta del último pelo tener que sufragar por otro partido…..RECHAZADO.- No obstante el rechazo de la bancada de Morena en el Cabildo, finalmente le impusieron a Toño a Aarón González en Prensa municipal, aunque al final de cuentas nadie sabe si va a ayudar o a sepultar las aspiraciones del edil…..ÁNDALE.- El miércoles se produjo un tiroteo en el bulevar Felipe Pescador y Lázaro Cárdenas, frente a Paseo Durango, en donde un muchacho resultó herido de bala, hubo dos policías detenidos (luego tuvieron que pedirles disculpas), pero lo llamativo del hecho fue que el secretario de Seguridad, Óscar Galván, se puso a grabar en estudio un video en el que niega los hechos y ni se diga del lesionado. Pues bien, nosotros por una parte publicamos el video correspondiente y hoy la fiscal Sonia Yadira de la Garza salió a admitir todo y a resumir los hechos cómo fueron y de qué se trató. Bien por ella, fue la más sensata, pero como son partes de un mismo equipo, en serio, se vieron pésimos al negar las cosas que vio medio Durango. Aunque de esas tenemos todos los días y por todas partes, que hasta se desviven por negarlo todo, aunque haya evidencias. O sea, aunque lo vean sus ojos, para la autoridad no pasó.

Saludos

