PADRES ABANDONAN A SUS HIJOS EN EL CERTMI

Por lo menos dos de cada 10 menores internados en el Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para Menores Infractores (CERTMI) no reciben nunca la visita de sus padres en el tiempo que permanecen internados.

El presidente del Tribunal para Menores Infractores, Álvaro Rodríguez Alcalá, señaló que muchos de estos casos se dan porque hay consumo de alcohol y drogas de por medio, por lo que los padres no pueden o no quieren visitar a sus hijos.

Indicó que el apoyo de los padres en las actividades que se generan por parte del CERTMI es muy importante para la rehabilitación del menor, pero también para el padre, pues para que un menor delinca en principio hubo una omisión en la familia.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp