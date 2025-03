Un varón murió atropellado en el Nayar

Un accidente vial tipo atropellamiento, cobró la vida de un hombre de unos 45 años de edad aproximadamente, también en la colonia rural El Nayar, luego de ser atropellado por una camioneta Dakota cuyo conductor se dio a la fuga.

El lamentable suceso ocurrió alrededor de la 1:50 a.m. de este viernes sobre la calle Manantial Las Moras, sin número. Según el reporte policial, la víctima no ha sido identificada y se cree según vecinos del lugar, que podría tener algunos 45 años de edad, lo poco que se sabe es que la persona fue embestida por un vehículo, presuntamente una camioneta, cuyo conductor no se detuvo para auxiliarlo y huyó de la escena.

Vecinos del lugar alertaron a las autoridades sobre el incidente, encontrando al varón inconsciente y con múltiples heridas. Debido a la falta de vigilancia en la zona, por las fiestas patronales, no se pudo obtener información precisa sobre el vehículo responsable ni su conductor.

Paramédicos acudieron al lugar de los hechos, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable, por lo que el Agente del Ministerio Público, ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y así conocer la causa exacta de muerte.