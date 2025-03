Amiga date cuenta: más del 50% de mujeres retiran la denuncia contra su agresor

Anualmente se tiene un promedio en Durango de hasta mil carpetas de investigación iniciadas por casos de violencia contra la mujer. Lamentablemente, el 50% de estas no se concluyen porque las propias afectadas retiran las denuncias contra sus agresores.

Incluso, del 50% de carpetas que llegan a judicializarse muchas no avanzan porque las víctimas no siguen el proceso, pues muchas lo interrumpen el no acudir al psicológico para demostrar maltrato emocional.

Entre las razones que existen para que una mujer se retracte de la denuncia es por dependencia emocional, económica, miedo o porque creen en las promesas de que no volverán a ser agredidas.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp