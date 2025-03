Siete Días de Grilla

Repetimos la pregunta que en serio hicimos ayer: ¿Los “desfuerzos” que le impusieron al alcalde José Antonio Ochoa son para ayudarle o para acabar de sepultarlo?

No conforme con las ilegalidades que una y otra vez cometió el gobernador al levantarle la mano y señalar a Toño como “el mejor”, ayer el nuevo y protestado vocero municipal publicó una encuesta que pasa a ser otra gran irregularidad.

Un funcionario público no puede ni debe meterse en cosas de candidatos o candidaturas. Han violado la regla de forma repetitiva cuando apenas vamos en la precampaña y, quién sabe qué pueda pasar.

Aunque intuimos quién está manejando esos temas, de veras dudamos que sean ellos, no es posible cometer tanta burrada en tan poco tiempo.

Tanto en el gobierno como en los distintos partidos hay gente que conoce la ley, que piensa, seria, respetuosa y respetada que pudiese opinar, por lo menos decirles “esto está mal…”, pero como se creen la última “chela” en el estadio no les da en su cabecita como para entender que están metiendo las patas y que no le están ayudado al alcalde en sus planes repetitivos, sino más bien todo lo contrario.

———————–

El jueves, durante la sesión del Cabildo capitalino, Jorge Silverio Álvarez se inconformó con la posibilidad de que Aarón González llegara al Municipio, porque iba a “contaminar el trabajo edilicio…”.

“No queremos ningún cambio, y menos ordenado por quien ha pisoteado a la mayoría de los periodistas de Durango, incluyendo varios de los presentes…”, pero Aarón ya hasta subió su encuesta como jefe.

Ese día nos quedamos preguntando y cómo podría “contaminar” el Estado al Municipio, y por desgracia nadie nos ha respondido, ni el mismo Álvarez, pero seguimos esperando como para tomar la distancia suficiente, mayor a la que ya tenemos.

———————–

Siempre pensamos que Ochoa era un buen proyecto a la repetición, que su listado grande de aciertos lo había posicionado como para pensar en el triunfo, pero…a punta de metidas de pata nos están forzando a pensar de otra manera.

Todo, debido a que el gobernador no lo quería para la candidatura, a pesar de ser el mejor posicionado. No nada más no quería, sino que se lo dijo, que esperara para que tuvieran la oportunidad otros cuadros.

Arregló el mandatario con el cuestionadísimo René Bejarano que aceptaran y hasta le dieran la bienvenida a Morena a la síndico Ali Gamboa. La jugada iba por ahí, precisamente para ubicarla en la primerísima posición y acomodar a su delfinario en los mejores lugares.

Estalló la bomba en Morena, pues todas supusieron que Ali era el as bajo la manga del gobernador para ir asumieno el mando…en Morena.

Ni mangos –dijo Margarita Valdez- la síndico es bienvenida a Morena. Es un cuadro de mucho trabajo que hay que reconocerle, pero…ahí es donde la puerca torció el rabo, tendrá que formarse en la meritita cola, al final del largo listado femenil que había entonces. Se cayó cualquier posibilidad ede candidatura y de tomar el mando en Morena.

Subayar que B-1 tenía ya planchadas las cosas para hacer candidata a Gamboa por Morena y de ser preciso por el PRI, el PAN y cuanto partido pasara por enfrente. Incluso, decir que Esteban ya había adelantado algo con Marko Cortés, pero lo acordado se vino abajo cuando el ex dirigente panista salió con cajas destempladas.

Toño se avivó, fue con el nuevo líder, Jorge Romero, y le enseñó varias encuestas en las que le demostró ser el mejor en aquel momento, por lo que Jorge se emperró: “Si no es Toño, no hay alianza…”. Y como eso no era lo que buscaba B-1, la alianza se cayó también.

Perdieron el tiempo para hacer equipo, el dirigente estatal anunció la realidad, que no había alianza, y los tricolores salieron a rectificar, a explicar: “Es que Mario Salazar quiso decir que hay muchas posibilidades de hacer la mancuerna…”. La realidad es que ni había, ni hay y ni habrá posibilidad de ir en alianza.

Entonces, como no quedaba otra que tomarle la palabra, B-1 empezó a levantarle el brazo a Toño gritoneando que “este es mi gallo, o hay otro”. Nunca pensó Ochoa que vendría la motoconformadora estatal para colgarse de los méritos de José Antonio, pero sobre todo para cochinearle su proyecto, pues se asegura que tanta es la invasión al Municipio que el alcalde tiene un proyecto y una planilla para la campaña, pero sus “amigos” tienen otros, diametralmente distintos.

Y el jueves, a pesar de que se lo dijo en voz alta el regidor Jorge Silverio Álvarez, Toño no pudo meter ni las manos y ya le endilgaron dos funcionarios que en su vida había visto y que, como dijimos líneas arriba, no estamos seguros que vayan a ayudarle, sino a terminar de enterrar sus aspiraciones ya “contaminadas”.

———————–

El Movimiento de Regeneración Nacional insiste en ganar Durango en su totalidad, el zapato completo, y ni se diga en los tres principales municipios de la entidad: Durango, Gómez Palacio y Lerdo.

Las tendencias del voto siguen marcando a Morena muy por encima de quienes serán sus adversarios el 1 de junio en las tres parcelas. El partido de la señora Claudia Sheinbaum por momentos le dobla las perspectivas de sufragio a sus adversarios. Obvio, hablamos de mediciones extraoficiales que, de ninguna manera pueden referirse al proceso formal, pero que advierten de la seria posibilidad de arrasar en las urnas.

Y arrasar, independientemente de quien encabece la boleta, pero si a eso le sumamos que en los tres casos tiene buenos cuadros, ganadores ellos, lo demás quedará a expensas de una buena campaña para que aquello sea mero trámite.

Andrés Manuel López Beltrán, el secretario de Morena, que está por instalarse entre nosotros, viene precisamente a dirigir los trabajos del triunfo. Se sabe ahora que en su pasada visita “Andy” se aprovechó de una reunión partidaria para señalar con índice de fuego a “los que se vendieron al gobierno en la pasada elección…”.

Teníamos todo para ganar, seguramente ganamos en las urnas, pero en los números finales aparecieron cifras contrarias, les dijo en su cara el hijo de AMLO, y nadie, absolutamente nadie se defendió, todos se quedaron como momias aguantando a pie firme y procurando resistir la madrina andyana.

Eso no sucederá ahora, estaré aquí para evitarlo y reaccionar de inmediato en el momento en que detectemos alguna irregularidad, les dijo López Beltrán.

———————–

Están transitando encuestas tanto de la oposición como de Morena en las que, cuando mejor le va al PAN, está en empate técnico con los guindas, pero en otros estudios el doctor José Ramón Enríquez se les sigue yendo por piernas.

Y a favor del oftalmólogo persiste la incertidumbre prianista que, unos ya se adueñaron de las candidaturas y quisieran informarle a Toño cómo se han conformado, mientras los otros siguen dando tiros de precisión, ya sin la discusión de quién será trinchón.

———————–

Fue aprobada en Durango la Ley contra el Nepotismo, pero como siempre no faltan aquellos personajes que niegan el caer dentro de esta práctica de corrupción o hay otros que buscan hacerles “el paro” o los defienden de las críticas para que sigan viviendo del erario.

Dicha ley entrará en vigor hasta 2030, por lo que la diputada local ya con licencia, Susy Torrecillas, quiere aprovechar y ser candidata a la presidencia municipal de Lerdo para el trienio 2025-2028, sin importar que el actual alcalde sea su esposo Homero Martínez.

Ya surgieron varias voces del partido tricolor que la defienden y hasta aseguran que no existe nepotismo porque su carrera política tiene muchos años, aún antes de casarse, lo cual a todas luces solo es un pretexto pues eso no tiene nada qué ver.

Incluso juran que los “ataques” solo buscan calumniarla y es una más de las campañas negras que traen los de enfrente, porque ven solidez en la posible candidatura de Susy Torrecillas, algo que tampoco checa.

Afirman que el caso de Susy no es nepotismo, porque no aspira a la presidencia municipal por herencia de su esposo o por mandato de él.

Dicen que su aspiración es legítima porque no le heredan el puesto sólo por ser pareja del actual alcalde.

Que la priísta tiene muchos años en la política, que su carrera la ha construido a lo largo de los años y por eso ha tenido el apoyo de la gente, algo que tampoco checa pues ya quedó claro que Susy Torrecillas no es la favorita de los electores, ya que perdió en las pasadas elecciones de su distrito ante Flora Leal y se tuvo que conformar, o más bien la premiaron con la diputación plurinominal.

Y sí puede que tenga preparación, trayectoria, pero de que cae en nepotismo, cae en nepotismo, pues la reforma recién aprobada plantea que “ninguna persona con vínculos familiares o de pareja pueda ocupar un cargo público si está relacionada con alguien que ya lo ejerce”, lo que obviamente sí aplica con ella.

Antes de estar eche y eche flores, o más bien pretextos, deben fijarse que esta limitante incluye a cónyuges, concubinos, parientes directos como padres, hijos, hermanos o incluso parientes políticos como suegros o cuñados.

La prohibición para cargos públicos aplica si han tenido estos vínculos en los tres años anteriores a la elección y aplica a puestos como diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales y otros puestos clave, algo que a todas luces se cumple, por lo que al ser esposa del actual alcalde, por cuestión moral Susy no debería postularse para la administración siguiente.

———————–

No son tres los muertos en la entidad por estar esperando un espacio en el área de Urgencias tanto del Hospital 450 como de la Clínica 1 del IMSS, sino muchos más.

Exactamente cuántos, no se sabe, pero solo de una empresa privada de auxilio suman decenas de personas las afectadas por no ser atentidas de emergencia.

Ayer, para no ir lejos, murió la cuarta persona, una que fue picada por alacrán, pero aseguran que varias personas se han quedado en las ambulancias esperando que alguien les atienda y sepa por lo menos qué padecen.

El problema, no es de ahora, ya tiene un año por lo bajito, de modo que no es posible llegar el conteo exacto, dado que los ambulantes han tenido que regresar a los enfermos a su casa, pues no tiene caso seguir esperando un espacio en Urgencias, no hay forma, y mueren ahí sin remedio.

Y repetimos la pregunta del otro día: Se entienden los problemas de la Secretaría de Salud, el dinero no da para tanto, pero en el IMSS por qué admitirlo, si se les pagan cuotas puntuales y religiosas para tener servicios de alta calidad, y en la realidad los que tenemos están a nivel basura, por decirlo de alguna manera.

———————–

La verdad de la Secretaría de Salud en el estado es que, sin exagerar, se está desmoronando y nadie hace nada para evitarlo. Van unos 200 empleados despedidos, pero serán casi dos mil, porque no hay dinero para pagar su sueldo.

Y del Gobierno Federal no se puede esperar nada, porque lo obligado lo ha cumplido de manera oportuna y hasta con un extra.

El asunto de los nuevos empleados que entraron ayer con fecha retroactiva a uno o dos años y con excelentes sueldos, eso es otra cosa que, -dirían- ni al caso.

El tema más delicado es que la totalidad de los laboratorios han sido cerrados, y con candado para que no puedan ingresar los empleados, dejando a los médicos que adivinen las condiciones reales de los enfermos.

Y está bien que los hayan cerrado, porque ya no tenían lo más mínimo para hacer un estudio. Es preferible así, para que los médicos puedan tener una mejor preparación y llegar a adivinar o predecir los males que llevan sus pacientes.

———————–

La jugada de la semana sí que la rompieron el secretario de Seguridad, Óscar Galván, y la fiscal Sonia Yadira de la Garza, en torno al tiroteo que se produjo sobre Lazaro Cárdenas y Felipe Pescador.

Hubo en los hechos una persecución entre las fuerzas del orden y las del desorden que dejó un lesionado de bala. Hay videos que incluso les presentamos, pero Galván salió a aclarar que en realidad “no hubo nada de balazos…”.

Ayer, Sonia Yadira, ignoramos razones del porqué, admitió ante los medios que efectivamente hubo persecución, hubo balazos, hubo lesionados, hubo detenidos y tuvieron que soltarlos porque luego se aclaró que son policías federales, pero lo llamativo fue que de Comunicación Social salió la orden urgente de que no se publicara nada, aunque ya nosotros habíamos detallado todo y lo respaldamos con los videos correspondientes.

———————–

Hoy es Día de la Mujer, fecha para celebrar la presencia del ser más hermoso sobre la faz de la tierra, pero también para lamentar que no faltará quien pretenda destruir las pocas cosas buenas que tenemos en la ciudad.

Ojalá que nos equivoquemos, que los colectivos que habrán de coincidir por la tarde hagan el ruido que gusten, pero que respeten nuestras joyas coloniales, que ninguna culpa tienen de sus problemas.

Es cierto, esta fecha será propicia para quejarse ante la aberrante postura de muchos varones que no terminan de entender por qué respetar a la mujer.

Son muchas las que han sido maltratadas por sus familiares, amigos, conocidos, novios y demás en el último año y, ojalá que su protesta consiga concientizar a la autoridad para que haga algo que realmente sirva para evitar la barbarie contra la mujer.

Y sí, ojalá que todas las mujeres del mundo se unan y alcen su voz para exigir respeto y justicia en los casos necesarios, pero sobre todo que se castigue a los malvados que las quieren ver, pero no respetar.

