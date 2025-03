+ Ruido por el desaire morenista a Claudia

+ Sí la vieron, malo, y si no, mucho peor

+ Todo por la reforma contra el nepotismo

+ Siguen muriendo mujeres por meningitis

+ ¿Alguien ganó con la destrucción del Congreso?

“En política no hay casualidades, tampoco hubo ayer en el Zócalo de la Ciudad de México…”

Juan Pueblo

Si emboscaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum a propósito, malo, pero si la desairaron por preferir la “selfie”, mucho peor, empujará una respuesta más enérgica, ni lo duden…..COROLARIO.- Tras la concentración multitudinaria de morenistas en el Zócalo capitalino en torno a la señora Sheinbaum, hubo un incidente a propósito o sin propósito, pero igualmente dañino. Prefirieron darle la espalda a la jefa de la nación y eso de ninguna manera se le hace a la máxima autoridad de un país…..NOMBRES.- Suponen muchos que Luisa María, Andy, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y otros posaban para la foto, mientras la Presidenta saludaba a la multitud en las tribunas a una distancia de cinco o seis metros. Necesariamente supieron que por ahí venía y que, en un momento dado, sería la figura principal en la foto, pero los anotados –eso suponemos nosotros-, junto a otras personalidades fingieron demencia y con ganas o sin ellas le dieron la espalda. Ella se acercó como esperando que la invitaran a la foto, pero todos se hicieron muuu, empezado por Andy, quien hizo una mueca como de sorpresa, pero ni la saludó y mucho menos la invitó a la foto…..LODOS.- Todo debido a la reforma que propuso Sheinbaum contra el nepotismo en la ceremonia del 5 de febrero en Querétaro, para impedir que familiares directos aspiren a los cargos que dejan sus parientes. Andrés Manuel López Beltrán cree que la reforma que, en la apariencia combate el nepotismo, es para impedirle llegar al cargo que tuvo su padre, y cree que la iniciativa fue una emboscada de sus propios compañeros de partido. Ricardo Monreal, el líder de la Cámara Baja, lo negó y se la sacó asegurando que los morenos fueron “chamaqueados” por los panistas. Total que el rollo trae pensativos y muy calculadores a más de uno, creen que el encontronazo será el principio del fin y que marcará la desobediencia a la jefa de la nación. Algo gravísimo, y ocurre cuando Claudia necesita del apoyo unificado de todos los mexicanos para poder combatir los arrebatos y locuras de Donald Trump…..FALSO.- Siguen muriendo mujeres debido a la meningitis creada en un hospital o dos particulares de la ciudad. Las evidencias las están haciendo públicas los mismos familiares de las víctimas, pero el gobierno empeñado en demostrar lo contrario, en querer negarlo por llevarnos la contra, no obstante que como han visto los miles de lectores, es real. No son inventos nuestros, como tampoco son inventos de Contacto Hoy que el compromiso del gobierno de hacerse cargo de los niños dejados en la orfandad no ha pasado de eso, pues las últimas sobrevivientes aseguran que la autoridad no les ha dado ni el saludo. Ya no quiere saber nada de ellas a pesar de que fueron médicos afines los que crearon esa verdadera catástrofe que parece no tener fin. No sabemos por qué querer tapar el sol con un dedo, por qué negar lo evidente, si se trata de una tragedia que ahora deben enfrentar y no ocultar, porque eso no los llevará a ninguna parte. Por un lado, por el otro, nosotros no tenemos ningún interés en reactivar el linchamiento, son las propias víctimas las que están pidiendo justicia y eso no lo controlamos nosotros…..REACCIÓN.- La destrucción del Congreso del Estado y la afectación de una parte del Tribunal Superior de Justicia son delitos perfectamente aclarados en el Código Penal. Hoy el presidente del Consejo Ciudadano, Jorge Mojica, pide la intervención policíaca para aclarar quiénes fueron las autoras de tan grande ofensa no a los diputados ni a la sede legislativa, sino a todos los duranguenses, porque nosotros somos los que vamos a pagar uno a uno los aberrantes e inexplicables daños. Es que, hay que preguntar si con el incendio ya resolvieron sus problemas las inconformes, porque de ser así, no pasa nada y sigamos adelante. Aparte, es bueno que lo pida Mojica, porque se asegura que la coordinación y logística de la marcha salió del Bicentenario…..APROBADO.- Una de cal por las que van de arena. Durango es nombrado Ciudad Árbol del Mundo por quinto año consecutivo, a ver si no nos lo desmienten, porque eso hasta parece deporte. Está primero Guadalajara, luego la Ciudad de México, Morelia y otras, pero Durango está en el top ten de las capitales más arboladas del país, señal de que tenemos buen oxígeno para respirar…..ÉPALE.- Terminó el Nacional Sub 16 de Basquetbol Femenil, que ganó el representativo de Nuevo León al vencer en tórrido encuentro a Chihuahua, pero eso no fue lo importante, lo importante es que Durango, siendo anfitrión y que podía subirse al podio, acabó prácticamente en último lugar y, especialmente, la presencia de policías en las distintas canchas que hicieron temblar al más taimado, con unos metralletones y pistolones de esos que usan los grandes de las películas como si fueran a entrar a combate, aunque son niñas inofensivas las jugadoras. ¿Seguros que no exageraron…?

