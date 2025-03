+ Vivanco será la piñata electoral del 2025

Está echada la suerte de Martín Vivanco en la elección del 1 de junio. El escándalo alcoholizado servirá a sus contras para ponerlo como lazo de cochino antes de llegar a las urnas…..ARRANCAN.- Incluso arrancó ya la guerra negra entre partidos, pues a Vivanco le sacaron su arrebato en el puerto que, para su desgracia, algún metiche lo filmó y lo hizo circular por el mundo virtual. Los analistas creen que Martín es enviado por B-1 de esquirol y le quite votos a Morena, aunque se verá durante la campaña. Si se concentra en la petición de votos, aspira en serio al triunfo y no voltea a ver a los demás, pero…si hace lo que hizo Jorge Álvarez Máynez, de ir como palero a quitarle votos a Xóchitl Gálvez y hablar maravillas de Claudia, se confirmará lo que se sospecha a gritos. En contraparte, Carlos Segovia fue golpeado de forma salvaje al revivirle su problema económico de hace dos años, del que incluso perdió dinero, pero ahí van. El crecimiento histórico de MC en todo el país lo ha conseguido precisamente sirviendo de “palero”, es el papel que mejor se le acondiciona y en el que ellos se sienten mejor. Son de los que, al final, perdiendo ganan…..NÚMEROS.- Análisis Electoral divulga hoy su última encuesta sobre los aspirantes a la alcaldía capitalina y precisa que sigue encabezando José Ramón Enríquez con 49% de las perspectivas del voto, por 34% de Toño Ochoa y un alejadísimo Martín Vivanco con 7%, lo que indica que el prospecto naranja tendrá que hacer mucho más de lo que supone para meterse al podio….. CÁRCEL.- Tiene que investigarse el incendio ocasionado en el Congreso del Estado y aclarar si fueron hombres o mujeres los autores, pero quien haya sido tiene que ser sancionado de acuerdo a la falta …..PERDÓN.- Ninguna razón justifica la acción que incluye lesiones serias a una mujer policía estatal que aún sigue convaleciente, además de que los daños ocasionados nos afectan a todos, porque todos habremos de pagarlos con nuestros impuestos…..CULPAS.- Esa fue, sin duda, la respuesta de las marchistas del 8M a la invitación a delinquir ofrecida por el gobierno y hasta por la Universidad Juárez del Gobierno del Estado, quienes se adelantaron prometiendo a las mujeres inconformes que no habría represalias ni consecuencias. Ese día lo dijimos, y lo sostenemos, no se puede ni debe abrir la puerta al caos por muy fuertes que sean las razones para desmaderar la infraestructura urbana. Es que, además, con las pintas y quemas de edificios antiguos no se remedian los problemas por los que protesta el colectivo femenil. Respetamos de manera absoluta las causas por las que marchan y se quejan las mujeres, pero bajo ninguna circunstancia justificamos sus acciones que rayan en la delincuencia y que, como tal, deben ser castigadas. Cómo que les permitirán que hagan lo que quieran, que maten a quien se encuentren y aun así no hay represalias. El que comete un delito ante la sociedad debe saldarlo y para ello están las reglas perfectamente establecidas, de lo contrario aquello deja de ser el Estado de Derecho que conocemos y por el que debemos regirnos todos. Lo otro, anunciar que no habrá acciones en su contra es una perfecta invitación a hacer lo que les plazca, así sea pasando por encima de la vida de quien se atraviese…..APROBADO.- Ayer diputados locales se apersonaron ante la Fiscalía General del Estado para pedir se investigue hasta llegar al fondo del incendio, aclarar quién lo provocó y castigarlo como es debido, y no estar echando culpas para todos lados.

