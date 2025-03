+ El Bicentenario le hace la planilla a Toño

+ Pondrá también a miembros de su gobierno

+ Toño no está contento, pero…ya aceptó

+ Se burlaron de los ejidatarios de El Nayar

+ Antes que pagar a maestros, apresan a su abogado

“Nunca he considerado a un hombre como mi superior, ni en la vida, ni en la cárcel…”

Nelson Mandela

Muchas veces Esteban negó a Toño Ochoa la posibilidad de reelegirse, pero ahora, cuando ya no tiene salida el Bicentenario, le está armando la planilla municipal, y si gana, hasta le dirá de quiénes se rodee…..AVANZADA.- Ayer el PAN adelantó quiénes serán los compañeros de fórmula del alcalde para ir contra José Ramón Enríquez. Son puros familiares o amigos del gobernador. Y el PRI, que es de su propiedad, completará con los cuates que no alcanzaron acomodo en el PAN…..NÚMEROS.- Será ése el punto de quiebre entre las candidaturas de Toño y de Enríquez, pues el alcalde irá a buscar votos con la ayuda o con el estorbo de gente que no es de su agrado, que ni siquiera conoce, mientras José Ramón está metido a la confección de su planilla, buscando precisamente los mejores cuadros para salir a la calle por votos, pero en ninguno de los casos habrán de imponerle. Nadie le impondrá a alguien entre los miembros de su equipo de gobierno, será esa la diferencia de ambos proyectos…..PREMIOS.- Nos habíamos brincado la distinción que hizo nada más y nada menos que el Senado de la República al Dr. José Ramón Enríquez al nominarlo como “El Mejor Oftalmólogo de México…”, con lo que la Cámara Alta le agradeció al duranguense su entrega a sus semejantes, dados los miles de enfermos a quienes ha regresado la visión a pesar de haber perdido la esperanza, concretamente en las campañas de cirugías extramuros que datan de los tiempos de la señora Elvira Díaz de Silerio, esposa del ex gobernador Maximiliano, quienes impulsaron no nada más con alientos y palmadas, sino con todo el dinero necesario para que se le devolviera la vista a miles de mexicanos. O sea que, un entorchado que servirá como punta de lanza de la campaña por iniciar…..NÚMEROS.- Ayer comentamos sobre los resultados de la encuesta de Análisis Electoral, en la que precisa la distancia de quince puntos, aproximadamente, entre Enríquez y Toño, y hoy los números de Demoscopía Digital, en la encuesta ordenada y pagada por el periódico La Jornada, amplía poco más de un punto dicha diferencia entre ambos, pues a Enríquez lo ubica con 36.7% mientras a Ochoa lo marca con 20.3%. Ignoramos cómo sumó esa unidad el oftalmólogo, pero seguramente repercutió en el estudio el premio otorgado por el Senado al aspirante a la alcaldía de Durango. En el caso de Toño, como en la mayoría de las veces se trata de amigos, pero de Esteban, quién sabe qué efectos tenga, pero…es mejor esperar…..VENGANZA.- Antes que resolver el problema por los impagos de quinquenios y laudos a favor de los maestros indígenas, esta mañana alguien apresó al licenciado Miguel “N” por razones desconocidas, puesto que no había sido informado de ninguna investigación en su contra, de modo que, en vez de entender la responsabilidad que tiene el gobierno con esos maestros, alguien de manera brillante resolvió detenerlo o privarlo de su libertad. Su esposa asegura que no está enterada de ninguna acción contra su esposo, por lo que se supone que es represalia por su tesón ante la autoridad para que pague los quinquenios y laudos. Los quinquenios son pagos especiales a maestros cumplidos, que se trata de algo ganado, mientras que los laudos son fallos definitivos de los tribunales a favor de los indígenas que deben, sí o sí, pagarse conforme lo dispuso el juzgador, y no hay razón alguna para no liquidarlos. Quién sabe cómo reaccionen los indígenas, pero la afrenta es algo así como querer apagar la fogata con gasolina. Ya los maestros despreciados hicieron ver su suerte a karatecas y demás miembros del equipo del gobernador en el mismísimo Bicentenario. Ojalá que el caso lo atienda alguien sensato, que liberen al postulante y que les paguen, es lo único que les queda hacer. La presión que están ejerciendo no es muy sana que digamos, más bien es un mensaje para los maestros y para los periodistas que los respaldan y lo único que está generando es más ruido, que al final repercutirá en la estabilidad estatal, ni lo duden…..ATOLE.- Sobre el caso de los ejidatarios de El Nayar, que les habíamos adelantado, también se ha consumado. Les dieron una mísera cantidad por sus tierras expropiadas, virtualmente dicho, con la que la mayoría de los ejidatarios alcanzarán alrededor de 180 pesotes. Por lo tanto, los ejidatarios que viven más lejos, mejor así la dejan, porque para venir a recogerlos invertirán miles de pesos en gasolina. Poca mahre…!

